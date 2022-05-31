Буде неминучий другий раунд, – військовий експерт припустив, коли буде затишшя на війні
Якщо Збройним Силам України доведеться відступити від Сєвєродонецька – це допоможе зберегти життя наших військових. А потім, озброївшись допомогою від союзників, ці території буде змога відвоювати.
Однак потім "другий раунд" неминучий. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Петро Черник.
Увага Ті люди, які казали: війна мине дуже швидко – говорили небезпечну річ, – Данілов
За його словами, варто пам'ятати, що людський та збройний потенціал України не співмірний з ворогом. Однак для росіян солдати не несуть цінності – окупаційній владі на них байдуже.
Він наголосив, що Росія готова кидати у горнило війни все нові і нові ресурси, абсолютно з ними не рахуючись. А так званої низової артилерії у агресора є дуже багато, з практично нескінченним боєприпасом.
"У нас ситуація докорінно інша. Ми не маємо права отримати так звану Піррову перемогу. Я є противником такої стратегії", – зазначив Черник.
І додав, що ми справді можемо кинути декілька сотень тисяч людей у цю "м'ясорубку" і залишитися без армії. Якимось чином це також може принести якийсь тактичний успіх, але тимчасовий.
Тоді противник відпочине, перегрупується і неминуче вдарить вдруге. Ми такої розкоші не маємо і не будемо мати,
– запевнив експерт.
Коли буде затишшя на війні
Черник припустив, що на осінь 2022 року ця фаза бойових дій таки може стихнути і ми зможемо дійти до якоїсь точки переговорів. Оскільки усі війни ними закінчуються.
"Потім неминуче буде другий раунд. Немає жодного способу вибити ворога з нашої території, включно з Кримом, окрім воєнного", – наголосив він.
Остання війна московського імперіалізму
Він також вважає, що нинішня війна Росії з Україною – унікальна. "Це війна кількості з якістю", як пояснив фахівець.
Військовий експерт переконаний, що це остання війна московського імперіалізму у тому вигляді, в якому він є. І ми не маємо права ні на помилку, ні на поразку. Тож кожен крок треба ретельно продумувати, а кожну контратаку – ретельно зважувати.
Тож коли до нас надійде справжнє серйозне озброєння, ми помаленьку та впевнено виб'ємо ворога з наших територій. Однак, на жаль, цей процес буде довгим та кривавим.
Війна скоро не закінчиться
- Висновки про 100 днів війни робити ще зарано. Але люди, які казали, що війна закінчиться дуже швидко – робили небезпечну річ. За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, війна ще скоро не завершиться.
- Ба більше, ситуація на Донбасі погіршується з кожним днем. Наразі російська окупаційна влада зосередила значну частину своїх сил у зоні бойових дій на Сході. Військових та техніки окупантів зараз там найбільше за час, відколи Росія повномасштабно вдерлася в Україну.
- Разом з тим темпи просування росіян – досить повільні. Окупантам не вдається вдало реалізовувати свої плани.