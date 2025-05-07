Папа нашого часу: чи стане Ватикан віддзеркаленням популістської Америки Трампа

Деякі папи ідеально підходять для свого часу. Прогресивний Папа Іван XXIII ініціював реформи Другого Ватиканського собору – спробу модернізувати церкву – саме тоді, коли The Beatles запалювали світ. Папа Іван Павло II був людиною, яка прискорила розпад СРСР. Чи буде наступник Папи Франциска реакційною фігурою, яка відповідатиме популістським настроям трампівської епохи?

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Як американські католики стали радикалами

Це видається малоймовірним, враховуючи, що Франциск обрав багатьох кардиналів, які вирішуватимуть це питання.

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Деякі впливові праворадикальні католики зроблять усе можливе, щоб протистояти найпрогресивнішим позиціям покійного понтифіка: його толерантності до гомосексуальності, турботі про бідних, стурбованості щодо зміни клімату та, що не менш важливо, його опозиції до жорсткої імміграційної політики президента США Дональда Трампа. Багато з цих ультраконсервативних лобістів – американці, які підтримали рух Трампа "Зробимо Америку знову великою".

Серед цих добре пов'язаних і добре фінансованих католиків MAGA є:

Стів Беннон , колишній радник Трампа та впливова ультраправа медіафігура. Беннон засудив Франциска як антиамериканського марксиста, який "горітиме в пеклі" за те, що дозволив панівній Комуністичній партії певний контроль над церквою в Китаї. Політик також дорікнув Папі за співчутливу реакцію на міграцію.

Роджер Стоун, ще один радикальний католик в оточенні Трампа (і, як і Беннон, засуджений злочинець), заявив на X, що папство Франциска "ніколи не було легітимним". Він також вважає, що "там, де Франциск зараз, тепло".

Що сталося з американськими католиками, яких колись вважали відносно ліберальною християнською спільнотою? У 1960 році майже 80% католиків проголосували за Джона Кеннеді не лише тому, що він мав стати першим католицьким президентом США, але й тому, що їм подобалася його політика. Деякі євангельські протестанти, з іншого боку, вважали його антихристом. У 2020 році лише 49% католиків проголосували за Джо Байдена, набагато більш побожного католика, ніж був Кеннеді.

Звісно, не існує такого поняття, як "голос католиків", так само як не існує "голосу євреїв". Прихильники будь-якої релігії схильні поділятися на консервативний та ліберальний табори. Але серед багатьох американських католиків спостерігається помітний зсув у бік більш радикальної правої політики.

Ця тенденція частково є відповіддю на багаторічний занепад організованої релігії в США. Менше молоді зацікавлена у тому, щоб стати католицькими священниками, а ті, хто цим займається, є більш консервативними.

Згідно зі звітом дослідників Католицького університету Америки, 68% священників, висвячених між 1965 і 1969 роками, вважали себе дещо або дуже "богословськи прогресивними". Сьогодні майже 85% нововисвячених священників стверджують, що вони "консервативні" або навіть "дуже консервативні".

Релігія стала знаряддям культурної війни в США

Але є й інші причини, пов'язані переважно з расою та класом. Демократи раніше покладалися на голоси менш освічених білих християн, особливо в південних штатах. Попри культурну консервативність, вони підтримували соціально прогресивну економічну політику, яка відповідала їхнім інтересам.

Потім настали 1960-ті роки з Другим Ватиканським собором, сексом, наркотиками та – мабуть, найголовніше – громадянськими правами для чорношкірих американців. Багато католиків, а також євангельських християн, перейшли на бік республіканців, які обіцяли культурну та соціальну контрреволюцію: закон і порядок, сімейні цінності та – завуальованими словами – збереження верховенства білої раси.

Це привабило їх до "мовчазної більшості" Річарда Ніксона наприкінці того десятиліття, а ще більшою кількістю – до руху MAGA Трампа приблизно півстоліття потому. Католики, які проголосували за Трампа у 2024 році, були переважно білими, тоді як ті, хто голосував проти нього, були чорношкірими або латиноамериканцями.

Знову ж таки, ці розбіжності не є абсолютними. Досі є прогресивні американські католики, зокрема відомі кардинали та єпископи. Але зростальний вплив католицьких громадських діячів, які хочуть повернути назад соціальні та культурні зміни минулого століття, вражає. Беннон і Стоун – лише найвульгарніші приклади.

П'ятеро суддів Верховного суду США також є консервативними католиками, як і віцепрезидент Джей Ді Венс, який навернувся у 2019 році. Інший відомий католик, Вільям Барр, генеральний прокурор Трампа під час його першого терміну, описав секуляризм як "соціальну патологію", яка має на меті "знищити традиційний моральний порядок".

Християнська контрреволюція частково зумовлена теологією. Католики глибоко переймаються питанням абортів через свою віру в те, що людське життя починається з моменту зачаття. Євангелісти раніше менше переймалися цим, перш ніж об'єднати зусилля з католиками щодо питання державної підтримки релігійних шкіл. Ідеологічною причиною була боротьба з абортами, але політика оберталася навколо використання федерального фінансування.

Не менш важливо, що євангелісти та католицькі консерватори дедалі більше знаходять спільну мову у культурних війнах, що вирували з моменту звернення Ніксона до мовчазної більшості у 1969 році.

З одного боку, знаходяться переважно добре освічені, часто світські, міські ліберали, які відкриті до неортодоксальних поглядів на сексуальні звичаї, імміграцію та гендерні уподобання, але пильні щодо расизму, сексизму, гомофобії та ксенофобії.

З іншого боку, знаходяться менш освічені провінційні та сільські американці, які вірять у церкву, біологічне визначення статі та право носити зброю. Вони розглядають антирасизм як загрозу своєму соціальному становищу та загалом не турбуються про проблеми, які дратують лібералів.

Цей поділ значною мірою є питанням класу, як і припускав Барак Обама під час своєї президентської кампанії 2008 року, коли зневажливо називав виборців робітничого класу в колишніх промислових районах людьми, які "чіпляються за свою зброю чи релігію". Гілларі Клінтон погіршила ситуацію у 2016 році, коли класифікувала половину прихильників Трампа як "кошик жалюгідних людей".

Зв'язки, що встановлюються між різними причинами в культурних війнах, не завжди логічні, але це не робить їх менш потужними. У 2020 році Трамп, який далеко не є побожним християнином, заявив, що Байден "був проти Бога та проти зброї". Для ультраконсервативного культурного борця зв'язок очевидний: ми любимо зброю, тому Бог теж повинен її любити. Те, що серед таких борців зараз багато католиків, звісно, прикро.