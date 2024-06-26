Після зустрічі з Сирським і Гнатовим на Донеччині Зеленський пригрозив урядовцям з Києва

Президент України Володимир Зеленський відвідав Донецьку область. Там він зустрівся із Сирським і представив нового командувача Об'єднаних Сил – Андрія Гнатова.

Зеленський заявив, що провів у Донецькій області важливу нараду щодо безпеки та підтримки людей.

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Зеленський розповів про візит на Донеччину

Президент розповів, що перебуває на Донеччині разом із Головкомом Сирським та новим командувачем Об’єднаних сил генералом Гнатовим.

Глава держави представив офіційно Андрія Гнатова всім, хто відповідає за оборону регіону. Заодно військові надали свої доповіді безпосередньо з позицій.

Був радий особисто побачити і подякувати нашій 110-й бригаді та 47-й бригаді – абсолютно героїчні, результативні хлопці. Подякував і нашим бойовим медикам,

– сказав Зеленський.

Глава держави особисто подякував нашим бійцям і відзначив нагородами.

Він також розповів, що провів детальну нараду щодо безпеки та підтримки людей Донецької області.

Зеленський пообіцяв окрему розмову з чиновниками

За словами Зеленського, його здивувало те, що деякі профільні урядовці не приїжджали сюди тривалий час.

Багато питань. І щодо забезпечення життя – вода, соціальні питання, евакуація, і щодо допомоги обороні, і щодо відновлення житла. І буде окрема розмова в Києві, зокрема з урядовцями, які повинні бути і тут, і в інших місцях поблизу фронту – у складних громадах, де людям потрібні негайні рішення. Рішення, яких просто із Києва не видно. І був здивований, що деякі профільні урядовці не були тут по пів року і більше. Буду робити щодо них відповідні висновки,

– сказав президент.

Варто зауважити, що Володимир Зеленський записав відео під Покровськом. На цьому напрямку тривають активні бойові дії. Лиш за минулу добу на цьому напрямку українські воїни відбили 47 атак.