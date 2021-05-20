Буде парад на суші і на Дніпрі, – Зеленський про святкування 30-річчя Незалежності України

Президент Володимир Зеленський поділився подробицями, як Україна святуватиме 30-річчя Незалежності. Зокрема, 24 серпня проведуть парад.

Військовий парад буде великим. Про це розповів президент Володимир Зеленський на пресконференції.

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Парад буде військовий, парад буде великий, як на суші, так і на воді, буде і на Дніпрі, і в Одесі, і в Києві на Майдані,

– сказав Зеленський.

Після параду ввечері у Києві відбудеться концерт українських зірок.

Українці святкуватимуть кілька днів

У 2019 та 2020 році Україна не проводила військового параду до Дня Незалежності.

День Незалежності українці святкуватимуть протягом кількох днів. Напередодні свята відбудеться саміт Кримської платформи.

23 серпня буде великий концерт українців, які приїдуть з інших куточків світу. На свято запросили й лідерів інших держав.

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