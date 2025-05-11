"Перемир'я з 12 травня не буде": як у такому випадку діятиме захід

США та Європа очікують повного припинення вогню 12 травня. Воно має розпочатися в понеділок – по всій лінії фронту: на суші, в повітрі та на морі.

Керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу в ефірі 24 Каналу Сергій Стуканов розповів, що не бачить підстав сподіватися, що Росія погодиться на таку пропозицію. Росіяни прагнуть продовжувати війну й використовують силу як засіб тиску на Україну, щоб змусити її прийняти політичні умови.

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Путін сформував вісь союзників

Для Владіміра Путіна війна – це інструмент досягнення цілей: недопущення вступу України до НАТО, визнання окупованих територій російськими.

На противагу західній коаліції Путін демонструє, що має свою "вісь союзників". 9 травня китайський лідер сидів поряд із Путіним у Москві. Вони підписали багаторівневу угоду про співпрацю – як політичну, так і економічну,

– зазначив Стуканов.

Він додав, що Путіна підтримує і Північна Корея, яка не лише постачає зброю, а й, як уже офіційно визнано, залучає військових до бойових дій. Іран також передає Росії озброєння. Путін почувається впевнено й не вважає себе ізольованим. Він спирається на підтримку з боку Китаю й переконаний, що зможе витримати будь-які санкції.

Тому я не бачу жодних підстав вірити, що завтра опівночі чи о 9:00 ранку Росія раптово припинить атаки й скаже: "Добре, зупиняємося. У понеділок – тиша, а в четвер – переговори в Стамбулі". Ні, Путін розцінює вчорашню заяву як ультиматум. А він не вважає, що перебуває в такій позиції, де змушений іти на поступки,

– сказав Стуканов.

Він нагадав, що навіть те так зване перемир'я, яке Путін сам оголосив на 8 –10 травня, щоб провести парад, не було дотримане. Тож немає жодних ілюзій: 12 травня Росія вогонь не припинить.

Подальший розвиток подій залежатиме від реакції Європи та США. Політолог вважає, що є ризик, що Захід знову зволікатиме замість рішуче протидіяти Росії. Із Білого дому неодноразово звучали заяви про "останні шанси" для Москви, але до реального припинення вогню це не призвело.

Я переконаний: Сполученим Штатам пора дивитися правді у вічі – ця стратегія не працює. Вона не дає результатів ні з Росією, ні з Китаєм. І Пекін, і Москва сприймають це як прояв слабкості США,

– підкреслив Стуканов.

Він додав, що якщо Америка зараз відсторониться від мирного врегулювання або діятиме мляво, підлаштовуючись під логіку Путіна і Сі, то її чекають непрості роки – з низкою серйозних глобальних викликів.