У Зеленського пояснили, чи буде в Україні посилення мобілізації

Росія заявила про розміщення на території Білорусі ядерної зброї. Після цього почали поширюватись повідомлення стосовно того, що це може стати причиною посилення мобілізації. Народний депутат сказав, чи це так.

Голова фракція "Слуга народу" Давид Арахамія не так давно заявив, що слід очікувати посилення мобілізаційних заходів через потенційну ядерну загрозу з боку Білорусі. Його слова спростував нардеп і член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Федір Веніславський.

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"Потреби немає"

За словами депутата, можливе розміщення ядерної зброї Росії у Білорусі не може стати причиною для проведення додаткової мобілізації в Україні. Веніславський констатував, що в Україні оголошено загальну мобілізацію від початку повномасштабного вторгнення – це й передбачає мобілізацію військовозобов'язаних за такої потреби.

На сьогодні якоїсь потреби в дуже різкому збільшенні мобілізаційного ресурсу немає. Мобілізаційні заходи проводяться практично постійно за заявками Генштабу, який розуміє, яка кількість і яких військовозобов'язаних, яких облікових спеціальностей потребують наші ЗСУ,

– сказав він.

Окрім того, Веніславський припустив, що додаткові сили та засоби, зокрема, мобілізаційний ресурс, можуть знадобитися під час контрнаступу.

Коли Україна буде змушена переходити в контратаки, знадобляться якісь додаткові сили та засоби, які мають забезпечити ефективність цих наступальних операцій. Коли така потреба виникне, знову ж таки, це визначатиме Генштаб з огляду на планування, перспективи та реальний поточний стан речей,

– наголосив нардеп.

Чи існують "хвилі мобілізації": що кажуть у Міноборони

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр констатувала, що говорити про якісь "хвилі мобілізації" взагалі не доцільно, оскільки в Україні триває загальна військова мобілізація від 24 лютого 2022 року – себто від початку повномасштабного вторгнення.

За її словами, завдяки мобілізації та високій мотивації українського народу ЗСУ вже зберегли державу весною 2022 і тепер доведуть справу до кінця – тобто звільнять усі землі від окупантів.