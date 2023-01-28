Путін просто знищує своїх громадян, – військовий оглядач про можливий наступ Росії

Владімір Путін не полишає надії отримати хоч найменші успіхи у війні. Його головною зброєю є солдати, адже вони закінчаться не так швидко, як боєприпаси та ракети.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Роман Бочкала. Повторний наступ – це єдина можливість Путіна залишитися при владі, переконаний він

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У виданні Bloomberg повідомили, що Росія готується до наступу наприкінці лютого – на початку березня.

Військовий оглядач переконаний, що для Путіна – це лише спроба продовжити термін свого існування. Очільник Кремля зараз перебуває в патовій ситуації, а намагання атакувати та просуватися далі – єдине, що його може втримати при владі.

Для всього світу очевидно, що Росія програє цю війну, однак Путін, подібно до Адольфа Гітлера в Другій світовій війні, до останнього намагається атакувати попри все, зауважив Бочкала.

За його словами, диктатору буде дедалі важче пояснювати росіянам для чого потрібна ця війна. Адже на них чекає погіршення рівня життя, смерті солдатів, введення все більшої кількості санкцій.

Росія може готувати наступ

Бочкала зауважив, що Росія планувала закінчити війну за 3 дні, але війна триває уже 11 місяців. Тому, який би наступ Росія не готувала, він обов’язково завершиться черговим фіаско.

Військовий оглядач зауважив, що дата лютий – березень сходиться з часом, коли Путін оголосив так звану обмежену мобілізацію. Це якраз той термін, за який вже будуть підготовлені російські "мобіки".

Росіяни продовжать свою тактику навали, подібно до монголо-татарського іга, іронічно зауважив експерт. Запаси ракет, боєприпасів та броньованої техніки в Росії все більше вичерпуються.

Єдине, чим вони поки можуть поповнювати резерви – це жива сила. Це громадяни Росії, яких Путін просто знищує. Ракети в них закінчаться набагато швидше, ніж громадяни,

– додав Бочкала.

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Росіяни намагаються просуватися

"Епічна перемога" росіян в Соледарі стала можлива завдяки тому, що вони йшли по своїх трупах, переконаний Бочкала. Тому в Путіна залишається єдине сподівання – намагатися просуватися в бік Вугледара та Бахмута.

За словами військового оглядача, у росіян більше немає можливості продемонструвати якісний наступ на інших ділянках фронту. Він припускає, що очікувати чергових спроб до просування росіян можна на Запорізькому напрямку.

Але ми вже знаємо наперед, як це буде відбуватися і що з цим робити,

– наголосив мовець.

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