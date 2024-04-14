Ворог проводить потужні ротації, – Гуменюк про підготовку росіян до наступу

Останнім часом в мережі активно почала ширитися інформація про можливий наступ росіян. Одним з потенційних напрямків вважається Херсонщина.

На цьому напрямку окупанти проводять потужні ротації. Про це в ефірі телемарафону заявила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк, передає 24 Канал.

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Ситуація на Херсонському напрямку

Ми бачимо, що вони проводять потужні ротації. Це означає, що у них не все дуже гарно і спокійно в їхньому (російському – 24 Канал) війську,

– розповіла Гуменюк.

Вона також зазначила, що ця інформація є відомою завдяки тому, що результати протидії штурмовим діям Росії призводять до значних втрат.

"Активність вони (російські війська – 24 Канал) акцентовано перенесли ближче до сходу", – зазначає начальниця пресцентру.

Вона додає, що в зоні відповідальності ОК "Південь" спостерігається значно більша активність в напрямку Старомайорського, що знаходиться неподалік Донецької області. Тому наразі склалася ситуація, коли протягом доби може бути 1 штурм Роботиного і 7 – Старомайорського.

Окупанти накопичують бронетехніку

Гуменюк повідомила, що наразі ворог відмовився від використання бронетехніки на Південному напрямку і надає перевагу пішим штурмам.

В цьому сенсі означає, що техніка до чогось готується,

– зауважила вона.

Начальниця пресцентру додала, що ЗСУ відомі кількість техніки і її місця розташування. Саме тому наразі важлива далекобійна робота, що знищить ворожий потенціал до того, як він його застосує.

Гуменюк підкреслила, що продовжується точкова робота по тиловим позиціям ворога.

Яка ситуація довкола Часового Яру