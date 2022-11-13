"Самовбивча ескалація": Фейгін припустив, чи наважиться Путін на обстріл України під час G20

15 листопада стартує саміт G20 на Балі. Не виключено, що Росія може здійснити масований ракетний обстріл нашої держави під час зустрічі світових лідерів. Однак для Путіна це буде "самовбивчою ескалацією".

Таку думку 24 каналу висловив російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, в теперішніх умовах очільнику Кремля не варто паразитувати на цій темі.

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Крім того, ракетні обстріли країни-агресорки мають все нижчу інтенсивність та ефективність. Так, засоби протиповітряної оборони, які нам надають партнери, працюють, хоча й не на 100%.

Я не думаю, що буде таке (масовані ракетні атаки – 24 канал) саме 15 – 16 листопада,

– розповів російський правозахисник.

На його думку, Україна має справу з "хворими людьми" й важко передбачити їхні дії. Однак масований ракетний обстріл мирних українських міст під час проведення саміту G20, був би дуже дурним вчинком з боку росіян.

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