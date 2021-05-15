Це буде серіал, – Рябошапка припустив, що чекає на справу щодо Медведчука

Підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука відправили під домашній арешт. Водночас справа щодо нього може розвиватись як у так званому серіалі.

Вже 9 липня у справі щодо проросійського лідера "Опозиційної платформи – За життя" можуть з'явитись нові деталі. Про це в ефірі програми "Перехресний допит" розповів колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

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"Це буде серіал із багатьох серій. Одна з наступних – буде 9 липня, доки йому обрали запобіжний захід. Можливо, будуть серії з додатковими епізодами й повідомленнями про підозру", – сказав колишній генпрокурор.

Він додав, що у відповідному випадку може мовитись й про зміну запобіжного заходу.

Це (справа щодо Медведчука – 24 канал) супроводжуватиметься яскравим медійним висвітленням: як це було з брифінгом, зі статтею президента в "Фокусі". Там він апелював до цієї ситуації, пояснював, що це насправді деолігархізація,

– зазначив Рябошапка.

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