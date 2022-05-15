Буде ще більше зброї та допомоги: Кулеба зустрівся з держсекретарем США Блінкеном

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Зустріч політиків відбулася у Берліні.

Як повідомив сам Кулеба, ключовою темою розмови стала всебічна підтримка України.

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За словами українського міністра закордонних справ, Україна та США домовилися тісно співпрацювати, щоб експортувати українські продукти харчування до споживачів в Африці та Азії. Крім того, наша країна отримає ще більше зброї та іншої допомоги.

Вдячний секретарю Блінкену та США за їхнє керівництво та непохитну підтримку,

– наголосив Кулеба.

Що Блінкен робить у Берліні

Президент США Джо Байден 9 травня підписав закон про ленд-ліз. Так завдяки йому Сполучені Штати Америки зможуть постачати нашій країні озброєння та іншу допомогу за спрощеною процедурою. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак детально пояснив , що передбачає ухвалення ленд-лізу для України. Як він підкреслив, завдяки цьому закону наша держава отримає доступ до ресурсів, які допоможуть перемогти Росію.

Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Берліна на зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. Головною темою перемовини стане війна Росії в Україні.

Я прибув до Берліна, щоб обговорити наш альянс і дії для подолання неспровокованої агресії Росії проти України,

– написав Блінкен.

Зазначимо, що 8 травня держсекретар США провів переговори з Дмитром Кулебою. Голови дипломатичних відомств скоординували кроки задля наближення перемоги України у війні, яку розпочала Росія. Також Блінкен та Кулеба зачепили тему розблокування українського експорту продовольства.

Позиція Блінкена щодо війни Росії проти України

Раніше державний секретар США наголошував, що глава Кремля намагається перекрутити історію. У такий спосіб він хоче бодай якось виправдати вторгнення росіян в Україну.

Також на думку голови Держдепу, Україна має право робити все задля того, аби захиститись. Саме так Блінкен прокоментував можливість України завдавати удари по об'єктах на російській території.

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