Снігопад навесні: буде в Україні, чи вже ні
Джерело:Meteoprog
Очікується, що перший місяць весни буде теплим, спокійним і переважно сонячним. Втім, похолодання й посилення опадів все ж ймовірне.
Яка буде погода в березні 2024 року, чи чекати сильних опадів, спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич, передає 24 Канал.
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Чи йтиме ще сніг у березні
У другій декаді березня буде певна перебудова атмосферних процесів. Очікується розвиток багатоцентрової області низького тиску над країнами центральної та південної Європи, а ще Середземним морем. Це спричинить активізацію циклонічної діяльності та атмосферних фронтів, зокрема, над територією України.
Тому ймовірність опадів збільшиться, вони проходитимуть переважно у вигляді дощу, місцями з мокрим снігом. Температура повітря залишиться високою, помітно потеплішають ночі за рахунок щільнішої хмарності,
– зазначив синоптик.
Додав, що після 18 – 20 березня інтенсивність та повторюваність опадів у вигляді дощів зросте ще більше, особливо у західних, північних і центральних областях. У цей час поле зниженого тиску та фронтальні розділи охоплять більшу частину Європи.
"Імовірність опадів помітно збільшиться у другій половині місяця, коли нашу країну частіше відвідуватимуть циклони та атмосферні фронти і сумарно за місяць сума опадів опиниться в межах норми, у західних областях місцями вище за норму на 15 – 30 %", – підсумував Кібальчич.
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Яка буде погода в перші вихідні березня
- Синоптик писав, що 2 – 3 березня в Україні очікується тепла й переважно суха погода.
- У наступні дві доби її продовжить обумовлювати поле високого тиску й тепла повітряна маса.
- Цікаво, що суттєвих опадів не передбачається. Тільки на Заході подекуди можливі невеликі дощі.
- Температура очікується вищою за норму з максимальними показниками на Одещині та в західних областях.
- Втім, унеділю буде незначне зниження денної температури у зв'язку зі збільшенням кількості хмар та прохолодним вітром східної чверті. На Лівобережжі вночі ще зберігатимуться слабкі морози.