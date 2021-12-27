Буде стимул закінчити війну, – Волкер сказав, як втихомирити Путіна

27 грудня 2021 , 18:53

Джерело:

"Радіо Свобода"

Весь світ пробує зупинити Володимира Путіна, зважаючи на загрозу можливого нового наступу Росії на Україну. Є низка причин, які можуть змусити його скасувати плани.

Так вважає ексспецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер. Він наголосив, що зупинити війну в Україні може саме Путін, адже він її розпочав.

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"Думаю, якщо він відчує більше тиску США та Європи у вигляді санкцій, військової допомоги Україні, дипломатичного тиску, публічного викриття того, що Росія робить в Україні… Думаю, це може вплинути на розрахунки Путіна та буде стимулом закінчити війну", – сказав Волкер.

Важливо! У Білому домі спростували інформацію про те, що США тиснуть на Україну щодо автономії окупованим територіям на Сході України. 

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Автор: Тетяна Пасічник