Буде стимул закінчити війну, – Волкер сказав, як втихомирити Путіна

Весь світ пробує зупинити Володимира Путіна, зважаючи на загрозу можливого нового наступу Росії на Україну. Є низка причин, які можуть змусити його скасувати плани.

Так вважає ексспецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер. Він наголосив, що зупинити війну в Україні може саме Путін, адже він її розпочав.

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"Думаю, якщо він відчує більше тиску США та Європи у вигляді санкцій, військової допомоги Україні, дипломатичного тиску, публічного викриття того, що Росія робить в Україні… Думаю, це може вплинути на розрахунки Путіна та буде стимулом закінчити війну", – сказав Волкер.

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Кремль знову звинувачує у всьому Захід. Міністр закордонних справ Сергій Лавров сказав, що США хочуть влаштувати "войнушку" в Україні й звинуватити Росію.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Путін хоче знищити Україну, але йому це не вдасться.

Водночас допомогу від західних партнерів Україна отримає. Зокрема, США планують надавати розвіддані для відбиття атак Росії.

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У Білому домі спростували інформацію про те, що США тиснуть на Україну щодо автономії окупованим територіям на Сході України.