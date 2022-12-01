Відключення світла в Одесі: чи буде електрика у місті 1 грудня

1 грудня по всій Україні тривають відключення електроенергії. Світла немає й в Одесі.

Про це повідомили у компанії ДТЕК. Тож мешканцям Одеси необхідно зарядити свої гаджети, бо скільки по часу не буде світла – невідомо.

До теми Відключення світла в Україні 1 грудня: які графіки діятимуть в областях

Яка ситуація зі світлом в Одесі

У регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.

Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами Укренерго, іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації,

– кажуть у ДТЕК.

В Одесі запрацював електротранспорт

1 грудня в Одесі курсуватиме електротранспорт. Це стало можливим через збільшення лімітів енергоспоживання.

"У зв'язку зі збільшенням лімітів енергоспоживання сьогодні буде функціонувати електротранспорт. Трамваї та тролейбуси почали виходити з депо на маршрути міста", – пишуть місцеві телеграм-канали.

Блекаут в Україні: останні новини

Через ймовірність блекауту виникли дискусії щодо евакуації. Зокрема, взимку, можливо доведеться вивезти частину населення з Києва.

Втім, заступник глави ОП Кирило Тимошенко висловив сподівання, що в Україні не буде блекауту по всій країні.

До речі, у ДТЕК заявили, що блекаут в Україні теоретично можливий. У компанії кажуть, що він може статися унаслідок значної руйнації генераторів та підстанцій, які дозволяють передавати електроенергію з одного кінця країни в інший.

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