Цілодобово без світла: в облраді оцінили реальність найгіршого сценарію для Запоріжжя взимку

Росіяни цієї зими будуть продовжувати намагатись залишити українців без світла. Запоріжжя може залишитись повністю без нього за найгіршим сценарієм.

Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко, зауваживши, що місто немає можливості забезпечити себе електроенергією самостійно. Він висловив надію, що найгірший сценарій не настане.

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Реальність найгіршого сценарію для Запоріжжя взимку

За словами депутата Запорізької обласної ради, росіяни можуть намагатись знеструмити Запоріжжя та область. Однак наскільки їм це вдасться – питання часу.

Після того, як була пошкоджена Дніпровська гідроелектростанція, забезпечити власну генерацію в Запоріжжі стало дуже важко. Сонячні ж панелі не забезпечують необхідну кількість електроенергії.

Місто було "донором", тепер стало споживачем,

– зауважив Лишенко.

Депутат Запорізької області зазначив, що спроби росіян будуть спрямовані саме на погіршення якості життя та ситуації в місті та області.

За найгіршим сценарієм ми справді залишимось без світла цілодобово. Однак це найгірший сценарій, маю надію, що він не справдиться,

– наголосив Лишенко.

До слова, голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що цієї зими в Запоріжжі можуть виникнути перебої з централізованим електропостачанням водонапірних станцій. Він додав, що західні партнери профінансували когенераційні установки, тому 15 листопада перші з них вже з’являться в Запоріжжі. Очікується, що підключення займе до місяця часу. Водночас наголосив, що варто готуватись до того, що світла може не бути взагалі.