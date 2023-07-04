Фінальний анонс теракту чи чергова ІПСО: що означають заяви Росії про ЗАЕС

Російські окупанти захопили ЗАЕС у 2022 році. Наприкінці червня Кирило Буданов повідомив, що росіяни підготували все для теракту. Згодом пропагандисти поширили брехню, що Україна начебто збирається атакувати ЗАЕС у ніч на 5 липня.

Згодом до поширення фейків про "атаку" долучився й "Росатом". Що відбувається на ЗАЕС зараз та наскільки серйозною є загроза теракту читайте у матеріалі 24 Каналу.

Зверніть увагу Росатом фактично підтвердив, що Росія планує скоїти теракт на ЗАЕС

ЗСУ попередили про провокацію

У ЗСУ заявили, що російські окупанти можуть планувати теракт на ЗАЕС. На двох енергоблоках станції помітили предмети, схожі на вибухівку.

Їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України,

– наголосили військові.

У Генштабі ЗСУ додали, що російські окупанти запустили масштабну пропагандистську компанію у соцмережах.

Дані від розвідки

Андрій Юсов – представник Головного управління розвідки – заявив, що навколо ситуації на ЗАЕС росіяни наразі проводять активну ІПСО. Брехня ворога – примітивна. Окупанти намагаються відповісти на заяви Україні, яка показує усьому світу, що Росія підготувала все необхідне для теракту на ЗАЕС.

Станом на 4 липня наразі чогось особливого на станції не фіксують.

"Вона незаконно захоплена, низка об'єктів на станції заміновані, і так – існує ризик, що держава-терорист може піти на ескалацію ситуації й завершити підготовку до теракту", – мовиться у повідомленні Юсова.

Оцінка Офісу Президента

Михайло Подоляк – радник глави Офісу Президента – оцінив загрозу теракту на ЗАЕС як 50 на 50. Він наголосив: Росія використовує терористичні методи ведення війни. Водночас окупанти розуміють: світ стежить за ситуацією на ЗАЕС. Якщо Росія щось скоїть, відповідь буде. Зокрема, мовиться про санкції проти "Росатома".

Що рекомендують людям

Рух "Атеш" повідомив, що в тимчасово окупованих Енергодарі та Маріуполі з'явилися мобільні радіаційні лабораторії окупантів. Це відбувається на тлі того, що окупанти, зокрема, представники "Росатома", та частина колаборантів залишили ЗАЕС та втекли з Енергодару . Станом на 4 червня загарбники продовжують тікати.

У Нікопольській РВА закликали людей не панікувати. Якщо теракт станеться, людей проінформують, що робити. Зокрема, оголосять про початок евакуації.

У МОЗ людям дали рекомендації, що взяти у тривожну валізку у випадку теракту.



Що взяти у тривожну валізку / Інфографіка МОЗ