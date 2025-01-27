Він уже про це натякав: чи може Трамп надалі активно підтримувати Україну

Президент США Дональд Трамп продовжить допомагати Україні. Він усвідомлює, що поразка Києва стане поразкою Вашингтона. Та навіть попри це, фінансування буде обмежене.

Таку думку 24 Каналу висловив професор кафедри національної безпеки та політології Національного університету "Острозька академія" Юрій Мацієвський, зауваживши, що Трамп уже натякав про "добру" угоду.

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Чому Трамп не стане на сторону Росії

Президент США Дональд Трамп не може допустити, щоб Україна просто впала, бо це буде його особиста поразка. Він уже натякав Володимиру Зеленському, що українці отримають добру угоду з його погляду. Тобто Україна зможе зберегти державу та суверенітет, але втратить території.

Спецпредставник США Кіт Келлог також розуміє, що повернення України під контроль Росії стане геополітичною поразкою Штатів. Таким чином Москва зможе проєктувати свою силу на країни НАТО, а це безпосередня загроза.

Не НАТО загрожує Росії, а Росія – НАТО <..> Не думаю, що Трамп просто так "зіллє" Україну. Цього не буде,

– наголосив Юрій Мацієвський.

Пропонувалося скасувати деякі санкції щодо Росії. І тоді частина коштів, які будуть генеруватися Кремлем після продажів енергоносіїв, мають повертатися на відбудову України через нові податки.

Це може спрацювати, але цих грошей буде мало. Кількість фінансування буде обмежена, і це ще один внутрішній виклик, з яким будемо стикатися після закінчення війни,

– зазначив професор.

Зазначимо, що у зв’язку з рішенням Держдепартаменту провести 90-денний аудит агентство США з міжнародного розвитку призупинило фінансування всіх своїх програм та проєктів у світі, зокрема в Україні.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував це рішення. За його словами, військова допомога Україні не припиниться.