Чи буде в Україні воєнний стан: відповідь Резнікова

У Міністерстві оборони запевняють, що не планують вводити воєнний стан на території держави. Наразі підстав для цього немає.

Причин, щоб "пакувати валізи" нема. Про це заявив очільник Міноборони Олексій Резніков.

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Я переконаний, що для введення такого особливого режиму підстав сьогодні немає. Тільки заради того, щоб нормувати медійний простір, ні в якому разі робитися це не може. Ми живемо в демократичній країні і вчимося проходити такі випробування,

– запевнив він.

Резніков рішуче і твердо переконує: ця "криза" має інформаційний характер і Україна вийде з неї сильнішою.

За його поясненнями, воєнний стан вводиться, якщо є безпосередня агресія, вторгнення. Резніков же сподівається, що такого сценарію не буде.

Останні заяви Резнікова

Очільник Міноборони на тлі паніки через ймовірний напад Росії заявляв, що атака на Київ можлива тільки зі сторони Білорусі. За його поясненнями, велика частина кордону з країною – це хащі та болота.

Також Олексій Резніков 14 лютого провів переговори з білоруським колегою Віктором Хреніним. Сторони домовилися про взаємну присутність військових аташе на навчаннях.

До того ж 18 лютого у Верховній Раді мають заслухати Олексія Резнікова та Дениса Шмигаля. Доповіді також мають стосуватися найбільш обговорюваного питання про російську загрозу.

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