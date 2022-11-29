В ISW пояснили, для чого Путін розгортає війська у Білорусі й чи зросла небезпека нападу на Київ

Росія збільшує свою військову присутність на території Білорусі, однак це не означає, що Путін готується до повторного нападу. Аналітики пояснили, чого хоче російський диктатор та яка мета його дій.

Потенційна загроза повторного нападу з Півночі існує завжди – до того ж Росія останнім часом перекидає все більше угрупувань на території держави-посіпаки, якою керує Лукашенко. Однак західні експерти переконані, що метою розгортання військових потужностей є, ймовірно, "інформаційна операція", а не створення реальної загрози.

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Путін не готується до повторного вторгнення

Як зазначає Інститут з вивчення війни, такі дії націлені на Україну та Захід, аби ввести всіх в оману, а реальна загроза дуже малоімовірна. Окрім того, там повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила чимало своїх командирів, тому їй потрібен "контингент", який би проводив військовий вишкіл мобілізованих.

Ці пункти дислокації (росіян на території Білорусі – 24 канал), ймовірно, підтримують зусилля Росії щодо військових навчань, а не реальну підготовку до повторного вторгнення з Білорусі,

– написали в ISW.

Також в Інституті згадали повідомлення Українського Генштабу від 28 листопада, який запевнив всіх, що ознак формування наступальних груп поблизу українсько-білоруського кордону немає.

Чому Росія не наступатиме повторно зі сторони Білорусі

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко переконаний, що повторний наступ російських окупантів з північної сторони закінчиться для них повним фіаско. За його словами, в загарбників немає можливості забезпечувати кожен підрозділ технікою та належним чином підготувати солдатів до атаки.

Окрім того, у Головному управлінні розвідки України констатували раніше, що до кінця листопада повторного наступу точно не буде. Така інформація є "вкидами" і спрямована вона на те, аби Київ перекидав частини військових підрозділів до кордону з Білоруссю.

Кремлю вигідно поширювати інформацію про повторне вторгнення з Півночі, щоб зафіксувати українську армію навколо Києва. У такому разі військовий потенціал Збройних Сил не можна буде застосувати на Півдні та Сході, що грає на руку Путіну.

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