Бойовики активізуються на Донбасі перед Днем Незалежності, – Жданов

23 липня 2021 , 13:37
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Джерело:

24 канал

Проросійські бойовики активізуються на Донбасі перед Днем Незалежності України. Варто очікувати нових провокацій та обстрілів українських позицій.

Таку інформацію повідомив в ефірі 24 каналу військовий експерт Олег Жданов. Він зауважив, що варто чекати ескалації на Донбасі.

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За його словами, варто до цього готуватись, адже почалось перекидання військ з Західного військового округу на територію Білорусі для підготовки участі у навчанні "Захід-2021". Росія може посилити обстріли українських позицій.

Традиційно буде конфронтація перед Днем Незалежності України. Тим паче, що в нас річниця – 30 років. Вже найближчим часом ми спостерігатимемо посилення обстрілів, на жаль,
– зауважив Жданов.

Довідка. Україна активно готується до Дня Незалежності, адже державі виповнюється 30 років. Заплановано багато святкових заходів. Зокрема, на Хрещатику таки пройде парад військ.

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Війна на Донбасі: останні втрати

  • Олександр Горбенко помер у лікарні 19 липня. Український боєць довго боровся за життя після того, як отримав поранення. У нього залишилася 2-річна донька.
  • Навідник танкового батальйону Олександр Юрков загинув 14 липня на Донбасі. Йому було лише 19 років.
  • Український захисник Андрій Бєляєв загинув за кілька днів до свого дня народження. Він мав святкувати 39-річчя.
Автор: Тетяна Пасічник