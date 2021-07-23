Бойовики активізуються на Донбасі перед Днем Незалежності, – Жданов

Проросійські бойовики активізуються на Донбасі перед Днем Незалежності України. Варто очікувати нових провокацій та обстрілів українських позицій.

Таку інформацію повідомив в ефірі 24 каналу військовий експерт Олег Жданов. Він зауважив, що варто чекати ескалації на Донбасі.

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За його словами, варто до цього готуватись, адже почалось перекидання військ з Західного військового округу на територію Білорусі для підготовки участі у навчанні "Захід-2021". Росія може посилити обстріли українських позицій.

Традиційно буде конфронтація перед Днем Незалежності України. Тим паче, що в нас річниця – 30 років. Вже найближчим часом ми спостерігатимемо посилення обстрілів, на жаль,

– зауважив Жданов.

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