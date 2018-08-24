12:15
24 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
27°C 10°C
  • субота
    29°C 13°C
  • неділя
    30°C 16°C
  • понеділок
    30°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Робот Рогозіна. Голі статуї не для РПЦ
Вєсті Кремля
21:52, 23 серпня
Вєсті.UA. Юрій Луценко-Поттер. Політичний стриптиз від Ляшка
Вєсті.UA
21:10, 23 серпня
Чому екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Підприємництво без прикрас
Згадати все
14:16, 23 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Буде багато сюрпризів, – Святослав Вакарчук розповів про концерт на День Незалежності

304
Концерт гурту "Океан Ельзи" в Києві
Концерт гурту "Океан Ельзи" в Києві / uacrr.org

Популярний гурт "Океан Ельзи" готуються дати грандіозний концерт, який відбудеться в Києві 24 серпня. Святослав Вакарчук зробив невеликий анонс, в якому розповів деталі виступу на НСК "Олімпійський".

Традиційно, на День Незалежності України один з найвідоміших вітчизняних гуртів "Океан Ельзи" проведе грандіозний концерт. Попередні роки музиканти обирали Львів для грандіозного свята, однак у 2018 році колектив збере меломанів на столичному НСК "Олімпійський".

Читайте також: Концерт "Океан Ельзи" в Києві: Святослав Вакарчук зробив важливий анонс до свого виступу

Наразі на стадіоні встановили чималу сцену у формі хвилі, над якою виднітиметься величезний екран в 600 квадратних метрів, повідомляє ТСН.  Під час виступу "Океан Ельзи" транслюватимуть спеціальні ролики, які підкреслять зміст пісень. У мережі вже з'явились фото сцени. Зокрема, лідер гурту показав селфі на НСК "Олімпійський". 

 

 

До Дня Незалежності Святослав Вакарчук з колективом готувались ретельно, адже це буде їх перший виступ за рік концертної перерви. Не менш хвилюючим виступ "Океан Ельзи" буде для меломанів, які вже не можуть дочекатись на початок грандіозного святкування. 

"Про мене стільки багато пишуть і говорять, що навряд чи люди сумували. За музикою, мабуть, сумували. Це зовсім інше. Я теж за нею сумував і з нетерпінням чекав на цей концерт. Дивувати будемо багато чим. Ну, в першу чергу, подивіться на цю чудову сцену, яку робила українсько-латвійська команда. Буде багато сюрпризів, пов'язаних з цією сценою. Нам пощастило з погодою і не буде зовсім даху. Тобто ми будемо із зорями над головою. Ми рік готувалися, тому буде багато пісень в новій обробці. У нас запрошені гості на сцену – аж одразу 10 осіб. Хто? Побачите, не буду розкривати", – анонсував Святослав Вакарчук. 

Читайте також: Нова пісня Вакарчука натякає, що він підтвердить чутки про намір стати президентом, – ЗМІ

За словами фронтмена гурту, ключовими у виступі будуть три нові пісні – концертні версії пісень "В небо жене", "Без тебе" та нова композиція "Скільки нас". Під час виконання останньої пісні Святослав Вакарчук дасть прихильникам особливу роль. 

"Ми записали три нові пісні за цей рік, і ми вже їх оприлюднили. Це – центральна частина програми. І особливо чекайте на пісню "Скільки нас" – буде навколо відбуватися красиве дійство. З глядачами, які прийдуть, ми очікуємо інтерактиву: всі меломани будуть брати участь не тільки як глядачі та слухачі, але і як дійові особи. Що це буде – побачите. У них будуть спеціальні штуки в руках. У них будуть, я сподіваюся, певні моменти, де вони відіграватимуть основну роль. Мені хотілося б, щоб це було коло друзів. Усі 80 плюс тисяч людей", – розповів Святослав Вакарчук. 

Розпочнуть грандіозний концерт учасники колоритного гурту "ДахаБраха". Оголошуватимуть виступ вокалістів подружжя телеведучих – Катя Осадча та Юрій Горбунов. 

Теги: LifeStyle День Незалежності Океан Ельзи Святослав Вакарчук Музика
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вибачення Порошенка – а як з відповідальністю за помилки?
сьогодні, 12:01 Вибачення Порошенка – а як з відповідальністю за помилки?
Богдан Яременко
Мальовнича Україна: найкрасивіші куточки країни, які варто побачити
сьогодні, 09:05 Мальовнича Україна: найкрасивіші куточки країни, які варто побачити
Україна почала цінувати незалежність, коли вмилася кров'ю
сьогодні, 11:20 Україна почала цінувати незалежність, коли вмилася кров'ю
Дід Панас
Парад 2018: что стоит ругать и чем стоит гордиться?
сьогодні, 08:43 Парад 2018: что стоит ругать и чем стоит гордиться?
Юрій Бутусов
З Днем Незалежності, Україно: привітання у прозі та віршах
сьогодні, 08:03 З Днем Незалежності, Україно: привітання у прозі та віршах
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук