Буде багато сюрпризів, – Святослав Вакарчук розповів про концерт на День Незалежності

Популярний гурт "Океан Ельзи" готуються дати грандіозний концерт, який відбудеться в Києві 24 серпня. Святослав Вакарчук зробив невеликий анонс, в якому розповів деталі виступу на НСК "Олімпійський".

Традиційно, на День Незалежності України один з найвідоміших вітчизняних гуртів "Океан Ельзи" проведе грандіозний концерт. Попередні роки музиканти обирали Львів для грандіозного свята, однак у 2018 році колектив збере меломанів на столичному НСК "Олімпійський".

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Наразі на стадіоні встановили чималу сцену у формі хвилі, над якою виднітиметься величезний екран в 600 квадратних метрів, повідомляє ТСН. Під час виступу "Океан Ельзи" транслюватимуть спеціальні ролики, які підкреслять зміст пісень. У мережі вже з'явились фото сцени. Зокрема, лідер гурту показав селфі на НСК "Олімпійський".

До Дня Незалежності Святослав Вакарчук з колективом готувались ретельно, адже це буде їх перший виступ за рік концертної перерви. Не менш хвилюючим виступ "Океан Ельзи" буде для меломанів, які вже не можуть дочекатись на початок грандіозного святкування.

"Про мене стільки багато пишуть і говорять, що навряд чи люди сумували. За музикою, мабуть, сумували. Це зовсім інше. Я теж за нею сумував і з нетерпінням чекав на цей концерт. Дивувати будемо багато чим. Ну, в першу чергу, подивіться на цю чудову сцену, яку робила українсько-латвійська команда. Буде багато сюрпризів, пов'язаних з цією сценою. Нам пощастило з погодою і не буде зовсім даху. Тобто ми будемо із зорями над головою. Ми рік готувалися, тому буде багато пісень в новій обробці. У нас запрошені гості на сцену – аж одразу 10 осіб. Хто? Побачите, не буду розкривати", – анонсував Святослав Вакарчук.

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За словами фронтмена гурту, ключовими у виступі будуть три нові пісні – концертні версії пісень "В небо жене", "Без тебе" та нова композиція "Скільки нас". Під час виконання останньої пісні Святослав Вакарчук дасть прихильникам особливу роль.

"Ми записали три нові пісні за цей рік, і ми вже їх оприлюднили. Це – центральна частина програми. І особливо чекайте на пісню "Скільки нас" – буде навколо відбуватися красиве дійство. З глядачами, які прийдуть, ми очікуємо інтерактиву: всі меломани будуть брати участь не тільки як глядачі та слухачі, але і як дійові особи. Що це буде – побачите. У них будуть спеціальні штуки в руках. У них будуть, я сподіваюся, певні моменти, де вони відіграватимуть основну роль. Мені хотілося б, щоб це було коло друзів. Усі 80 плюс тисяч людей", – розповів Святослав Вакарчук.

Розпочнуть грандіозний концерт учасники колоритного гурту "ДахаБраха". Оголошуватимуть виступ вокалістів подружжя телеведучих – Катя Осадча та Юрій Горбунов.