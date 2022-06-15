Будемо чекати, – Зеленський подякував США за виділення 1 мільярда доларів

15 червня 2022 , 22:52
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Підтримка партнерів – дуже важливий фактор у перемозі України над загарбниками. Кожна одиниця іноземної зброї допомагає нашим героям бити ворота та відновлювати суверенітет держави.

Сполучені Штати Америки є дуже потужним партнером України у боротьбі з російськими загарбниками. Завдяки постійній підтримці друзів ЗСУ тримають оборону та ефективно ламають усі плани ворога.

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Чергова допомога від США

 

 

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська