Будемо чекати, – Зеленський подякував США за виділення 1 мільярда доларів
15 червня 2022 , 22:52Читать новость на русском
Підтримка партнерів – дуже важливий фактор у перемозі України над загарбниками. Кожна одиниця іноземної зброї допомагає нашим героям бити ворота та відновлювати суверенітет держави.
Сполучені Штати Америки є дуже потужним партнером України у боротьбі з російськими загарбниками. Завдяки постійній підтримці друзів ЗСУ тримають оборону та ефективно ламають усі плани ворога.
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Чергова допомога від США