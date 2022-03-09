Будемо готуватись до наступних раундів переговорів, – Зеленський про повернення нашої делегації

У новому відеозверненні Володимир Зеленський повідомив, що в ніч на 9 березня українська делегація повернулася з переговорів у Білорусі.

Нагадаємо, що вже третій раунд перемовин України та Росії відбувся напередодні, 7 березня, у Білорусі. Як зазначали представники нашої сторони за підсумками переговорів, "результатів, які суттєво покращують ситуацію, немає".

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Українська делегація уже повернулася в Київ. За словами президента, він готовий заслухати їхню доповідь. Зеленський також додав, що перемовини триватимуть.

Будемо готуватися до наступних раундів переговорів. Заради України, заради миру, – наголосив президент.

Водночас раніше Зеленський зізнавався, що не очікує особливих результатів від перемовин з агресором. Однак українська влада готова використовувати всі шанси, щоб зупинити війну.

Ранкове звернення Зеленського 9 березня: дивіться відео

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