Будемо тиснути: Держдеп США про справу Навального

17 лютого 2021 , 07:56
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Сполучені Штати уважно стежать за розвитком подій у справі російського опозиціонера Олексія Навального. США готові чинити тиск на "країни, які загрожують загальнолюдським цінностям".

Джерело:

"Голос Америки"

Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс.

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США про тиск на Росію

За його словами, Кремлю протистоїть "широка коаліція однодумців і партнерів". Вона засуджує порушення прав людини в Росії.

"Ми разом з нашими союзниками, зокрема й союзниками у Європі, дуже уважно стежимо за діями Росії в контексті справи Навального, його арешту і затримання тисяч росіян, які не побоялися вийти на вулиці", – заявив Прайс.

Він наголосив, що адміністрація президента США Джо Байдена вже дала зрозуміти, що відстоюватиме права людини.

Ми будемо чинити тиск на країни, які загрожують нашим інтересам, загрожують загальнолюдським цінностям,
– заявив представник Держдепу.

Нагадаємо, раніше країни "Великої сімки" засудили арешт Навального. Також вони стурбовані затриманнями на протестах у Росії.

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