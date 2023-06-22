Будемо йти вперед, хоч це потребуватиме часу, – Шмигаль про темпи контрнаступу України
Джерело:AFP
Очільник Кабміну Денис Шмигаль 22 червня висловився щодо темпів контрнаступу Збройних Сил нашої держави. За його словами, звільнення нашої території "потребуватиме певного часу".
Глава уряду наголосив, що російська армія теж активно готувалася до контрнаступу ЗСУ. Попри це, він запевнив, що "оптимістично" дивиться на успіх нашої армії.
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Шмигаль прокоментував темпи контрнаступу ЗСУ
Денис Шмигаль виступив на конференції з відновлення України у Лондоні. Там він розповів, що наразі українська армія проводить "дуже розумні наступальні дії", які потребуватимуть певного часу.
Але ми маємо намір рухатися і йти вперед. І я абсолютно оптимістично налаштований щодо звільнення всіх наших земель, окупованих росіянами,
– заявив прем'єр.
Крім цього, очільник уряду сказав, що контрнаступ – це низка військових операцій. Він підкреслив, що іноді наші захисники наступають, а часом мусять захищатися від окупантів.
Наостанок Шмигаль назвав основну причину, яка сповільнює рух наших солдатів – мінні поля, які наставили росіяни. За його словами, росіяни також готувалися до того, що ми звільнятимемо наші окуповані території.
Раніше про сповільнення темпів контрнаступу казав і Зеленський
- Володимир Зеленський 21 червня пояснив, чому ЗСУ на фронті просуваються "повільніший, ніж хотілося б". За його словами, росіяни теж готувалися до наступу наших військ.
- Президент наголосив, що контрнаступ відбувається нелегко, оскільки 200 тисяч кілометрів квадратних української території замінували російські війська. Крім цього, важливим фактором є і збереження життя наших бійців.
- Зеленський також зазначив, що наш контрнаступ не є "голлівудським фільмом", тому не варто очікувати швидких результатів. До того ж він запевнив, що українські військові просуваються так, як вважають за потрібне, і не змінюватимуть свої плани, попри тиск.