Будемо йти вперед, хоч це потребуватиме часу, – Шмигаль про темпи контрнаступу України

Очільник Кабміну Денис Шмигаль 22 червня висловився щодо темпів контрнаступу Збройних Сил нашої держави. За його словами, звільнення нашої території "потребуватиме певного часу".

Глава уряду наголосив, що російська армія теж активно готувалася до контрнаступу ЗСУ. Попри це, він запевнив, що "оптимістично" дивиться на успіх нашої армії.

Дивіться також Нова форма контрнаступу і 50 мільярдів: як Захід планує допомогти відбудувати Україну

Шмигаль прокоментував темпи контрнаступу ЗСУ

Денис Шмигаль виступив на конференції з відновлення України у Лондоні. Там він розповів, що наразі українська армія проводить "дуже розумні наступальні дії", які потребуватимуть певного часу.

Але ми маємо намір рухатися і йти вперед. І я абсолютно оптимістично налаштований щодо звільнення всіх наших земель, окупованих росіянами,

– заявив прем'єр.

Крім цього, очільник уряду сказав, що контрнаступ – це низка військових операцій. Він підкреслив, що іноді наші захисники наступають, а часом мусять захищатися від окупантів.

Наостанок Шмигаль назвав основну причину, яка сповільнює рух наших солдатів – мінні поля, які наставили росіяни. За його словами, росіяни також готувалися до того, що ми звільнятимемо наші окуповані території.

Раніше про сповільнення темпів контрнаступу казав і Зеленський