Будемо захищати нашу територію, – Зеленський про бажання росіян загарбати Південь

Зеленський відреагував на нещодавні заяви з боку росіян щодо бажання зробити сухопутний коридор до невизнаного Придністров'я. Збройні Сили захищатимуть усю територію України.

Про це він заявив під час пресконференції у київському метро, передає 24 канал.

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Будемо захищати свої землі

Президент Володимир Зеленський визнав, що російське військове командування та загалом політики щодня кидають різні сигнали про свої плани та бажання щодо захоплених територій.

Він знає про плани росіян щодо Півдня України. Ризики існують.

Чули про це багато разів. Думаю, такі ризики є. З точки зору їх бажання. Що стосується результату – подивимось. Точно будемо захищати нашу територію, – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно виконувач обов'язки командувача військ центрального військового округу Росії Рустам Міннекаєв заявив, що росіяни хочуть контролювати Донбас та Південь України. Так вони зможуть вийти до Придністров'я, де нібито вони теж зауважують "утиск російськомовного населення".

З такими "грандіозними" планами може значно зрости кількість загиблих російських вояк. До речі, станом на 23 квітня Збройні Сили України знищили вже 21 600 окупантів.

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