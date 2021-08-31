Будинки 1 мільйона американців залишилися без світла: наслідки урагану Іда

США охопив ураган Іда, який вже завдав чимало лиха. Без світла залишаються будинки приблизно 1 мільйона жителів штату Луїзіана. Крім того, відомо про жертву стихії.

Наразі чиновники оцінюють збитки, завдані ураганом. Губернатор Джон Бел Едвардс уточнив, що вони "катастрофічні".

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Наслідки урагану Іда

Приблизно 1 мільйон жителів штату Луїзіана залишилися без електрики.

Крім того, щонайменше одна людина загинула після того, як дерево впало на її будинок. Влада повідомляє, що кількість жертв, ймовірно, ростиме, адже тривають пошуково-рятувальні роботи.

Наразі Іда продовжує рухатися вглиб суші, ураган ослаб до тропічного шторму. Однак Національний центр ураганів наголосив, що сильний дощ все ще може викликати повінь у таких штатах: Міссісіпі, Алабама і Флорида.

США накрив потужний ураган Іда: що відомо

Днями на південь США накрив ураган Іда – один з найсильніших штормів у країні. Швидкість вітру перевищувала 240 кілометрів на годину.

Через сильні опади рівень води в озерах та річках значно зріс. У результаті річка Міссісіпі змінила напрямок своєї течії.

У Білому домі заявили, що країну чекатиме "великий виклик". А Джо Байден у зверненні до народу наголосив, що Іда матиме руйнівні наслідки.

Ураган Іда лютує у США рівно через 16 років після Катріни. У 2005 році стихія забрала життя понад 1 800 людей, а збитки оцінили у 125 мільярдів доларів.

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