Байден підтвердив: ще одну партію секретних документів знайшли в гаражі його будинку
Джерело:Reuters
Президент США Джо Байден заявив, що його адвокати обшукали його будинки в Делавері й виявили там невелику кількість документів із позначкою "таємно",
Секретні документи знайшли у замкненому гаражі у Вілмінгтоні та у сусідній кімнаті будинку Байдена. Про це президент США розповів 12 січня.
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Що розповів Джо Байден
Перевірку закінчили минулої ночі. Байден сказав, що його адвокати негайно повідомили Міністерство юстиції та повністю співпрацювали з ним.
Вони виявили невелику кількість документів секретного маркетингу в складських приміщеннях і картотеках у моєму будинку, в моїй особистій бібліотеці,
– сказав Байден.
Натомість в іншому будинку президента США в Рехобот-Біч не було знайдено жодних документів.
За справу взявся спеціальний прокурор
- У листопаді в колишньому аналітичному офісі Джо Байдена виявили 10 секретних документів. Там є інформація розвідки США про Україну, Іран та Велику Британію. Також там були інформаційні матеріали – документи датовані періодом між 2013 та 2016 роками. Окрім того, в офісі були й особисті документи родини, зокрема – матеріали про померлого сина президента США Бо Байдена.
- Повідомили про цю знахідку лиш 9 січня. Президент США розповів, що був здивований дізнавшись, що там знайшли ці папери. Додав також, що серйозно ставиться до секретних документів, проте не знає їхнього вмісту.
- Згодом помічники президента знайшли, як мінімум, ще одну партію секретних документів, проте вже за межами офісу. І, як ми бачимо, на цьому все не закінчилось. Тепер документи знайшли у Делавері.
- Генеральний прокурор США Меррік Гарленд призначив спеціального прокурора, щоб провести розслідування щодо цих знайдених документів. Спеціальним прокурором призначили Роберта Гура. ЗМІ кажуть, що це є важливим моментом для Байдена, якому за час перебування в Білому домі майже вдалося уникнути юридичних проблем.
- Адвокат президента Річард Заубер перед цим заявив, що Білий дім співпрацює з Національним архівом та Мін'юстом щодо виявлених документів адміністрації Обами-Байдена, включно з низкою документів із секретними позначками.