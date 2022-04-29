Під завалами будинку в Києві, куди вчора влучила ракета, виявили загиблого

Під руїнами будинку у Шевченківському районі Києва, який напередодні обстріляли вороги, знайшли тіло загиблого. Раніше повідомляли про 10 постраждалих.

Про трагедію повідомив мер Києва Віталій Кличко. Він розповів, що рятувальники після ліквідації пожежі розібрали завали.

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Будинок був новим, – Кличко

Міський голова наголосив, що будинок був новим та малозаселеним, отож в ньому на момент обстрілу було небагато людей. Постраждалих ще 10 осіб, 4 з них з травмами лікуються у медзакладах.

Київ продовжує перебувати під прицілом ворога. Вчорашня атака, ракети в мирні будинки – тому свідчення,

– зазначив Кличко.

Росіяни кажуть, що знищили "стратегічний об'єкт"

Тим часом російське міноборони, повідомляють ЗМІ держави-агресорки, цинічно звітує про знищення "чергового стратегічного об'єкта". Мовляв, у Києві вони поцілили у підприємство ракетно-космічної промисловості "Артем". Жодної згадки про потрапляння в багатоповерхівку і вбитих та поранених цивільних, звісно, немає.

Що відомо про ракетний обстріл Києва

Ввечері 28 квітня окупанти випустили 5 ракет по українській столиці.

Два влучання були у Шевченківському районі, одне з них – у багатоповерхівку.

У цей час у Києві перебували прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков та генсек ООН Антоніу Гутерреш.

В ООН та ЄС були шоковані такими діями російських військових.

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