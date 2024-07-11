Привертає увагу: на стіні російського посольства у США з'явився красномовний напис

Під час саміту НАТО у Вашингтоні на будівлі російського посольства, що розташована у столиці США, з'явився красномовний напис. Так на фасад будівлі спроєктували слово Child killers ("дітовбивці").

Про це пише видання Bild.

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На будівлю посольства Росії у Вашингтоні спроєктували напис

Як пише видання, хто стоїть за цією акцією, поки що невідомо. Однак відомо, що це сталося саме під час проведення у Вашингтоні 75-го саміту НАТО.

Під час саміту НАТО у Вашингтоні на російське посольство, яке розташоване в цьому ж місті, спроєктували напис Child killers ("дітовбивці"),

– ідеться у повідомленні.

Красномовний напис Child killers (дітовбивці) організатори спроєктували якраз під російським триколором.

Зазначається, що, ймовірно, поява цього напису на фасаді посольства країни-агресорки викликана ударом по українській дитячій лікарні "Охматдит".



На будівлю посольства Росії у Вашингтоні спроєктували напис Child killers / Фото Bild

Нагадаємо, вчора ввечері стало відомо про смерть маленького хлопчика, який на момент ракетного удару окупантів, перебував у критичному стані у відділенні реанімації "Охматдиту". Після – дитину перевели в іншу столичну лікарню.