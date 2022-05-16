Будівля – у руїнах, спалене авто: наслідки ракетного обстрілу бази на Одещині

Вранці 16 травня ворог обстріляв ракетами Одещину. Російські військові поцілили в базу відпочинку, постраждали 4 людини. Зараз на місці працюють рятувальники.

Раніше повідомляли про трьох постраждалих, зараз ця кількість збільшилась на 1 пораненого. Серед потерпілих, кажуть у ДСНС, є й дитина.

Більше тут На Одещині окупанти вдарили по базі відпочинку: постраждали 3 людей, серед них – дитина

Базу, в яку влучила ракета, повністю зруйнована

Як повідомили рятувальники, туристичний об'єкт, в який поцілили окупанти, зруйнований вщент. Також згоріла машина, яка була близько до місця вибуху.

Працівникам ДСНС вдалось оперативно погасити пожежу. Для цього знадобилось від Держслужби з надзвичайних ситуацій 2 одиниці техніки та 5 рятувальників, а також від місцевої пожежної команди 1 одиниця техніки та двоє вогнеборців.

Дивіться фото наслідків обстрілу / Фото ДСНС України

Ракетна атака сталась близько 9:00 ранку

Зазначимо, що сирени на Одещині прозвучали близько 8:40, а вже через пів години жителі області повідомили про вибухи. Разом з Одеською областю повітряна тривога лунала у Миколаївській області, а також у частині центральних та північних регіонів.

Про те, що у Білгород-Дністровському районі видно дим, підтвердила і місцева влада.

Одещину атакували російські літаки стратегічної авіації

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що Одеську область атакували літаки стратегічної авіації. На місце одразу вирушили рятувальники та слідчо-оперативна група.

В ОК "Південь" розповіли, що ворог намагається вкотре попасти по мосту через Дністровський лиман. Проте росіяни цілять не стільки в міст, скільки в цивільну інфраструктуру.

Читайте також Росіяни обстріляли Миколаїв: спалахнув меблевий магазин та згоріло авто

Ситуація на Одещині: останні новини

9 травня сталась масштабна ракетна атака на Одеську область. Тоді ворог цілив по Одесі одразу 7 ракетами. Були загиблі та поранені.

У хід росіяни пустили ракети ще радянського зразка, в яких велика похибка щодо потрапляння по цілі.

Ще один обстріл трапився 11 травня. Тоді великих руйнувань, жертв та поранених не було.

На узбережжя Одеської області викинуло дві великі морські міни. Їх знешкоджували сапери. Це відбулось у безпечному місці.

Дізнайтесь у відео про розгром окупантів біля Білогорівки: