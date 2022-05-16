Будівля – у руїнах, спалене авто: наслідки ракетного обстрілу бази на Одещині
Джерело:ДСНС України
Вранці 16 травня ворог обстріляв ракетами Одещину. Російські військові поцілили в базу відпочинку, постраждали 4 людини. Зараз на місці працюють рятувальники.
Раніше повідомляли про трьох постраждалих, зараз ця кількість збільшилась на 1 пораненого. Серед потерпілих, кажуть у ДСНС, є й дитина.
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Базу, в яку влучила ракета, повністю зруйнована
Як повідомили рятувальники, туристичний об'єкт, в який поцілили окупанти, зруйнований вщент. Також згоріла машина, яка була близько до місця вибуху.
Працівникам ДСНС вдалось оперативно погасити пожежу. Для цього знадобилось від Держслужби з надзвичайних ситуацій 2 одиниці техніки та 5 рятувальників, а також від місцевої пожежної команди 1 одиниця техніки та двоє вогнеборців.
Дивіться фото наслідків обстрілу / Фото ДСНС України
Ракетна атака сталась близько 9:00 ранку
Зазначимо, що сирени на Одещині прозвучали близько 8:40, а вже через пів години жителі області повідомили про вибухи. Разом з Одеською областю повітряна тривога лунала у Миколаївській області, а також у частині центральних та північних регіонів.
Про те, що у Білгород-Дністровському районі видно дим, підтвердила і місцева влада.
Одещину атакували російські літаки стратегічної авіації
В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що Одеську область атакували літаки стратегічної авіації. На місце одразу вирушили рятувальники та слідчо-оперативна група.Зверніть увагу! В ОК "Південь" розповіли, що ворог намагається вкотре попасти по мосту через Дністровський лиман. Проте росіяни цілять не стільки в міст, скільки в цивільну інфраструктуру.
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Ситуація на Одещині: останні новини
- 9 травня сталась масштабна ракетна атака на Одеську область. Тоді ворог цілив по Одесі одразу 7 ракетами. Були загиблі та поранені.
- У хід росіяни пустили ракети ще радянського зразка, в яких велика похибка щодо потрапляння по цілі.
- Ще один обстріл трапився 11 травня. Тоді великих руйнувань, жертв та поранених не було.
- На узбережжя Одеської області викинуло дві великі морські міни. Їх знешкоджували сапери. Це відбулось у безпечному місці.
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