Будівлю ОДА оточили силовики: у Луцьку почалася нарада РНБО щодо кордону

Секретар РНБО Олексій Данілов прибув до Луцька на міжвідомчу нараду щодо питань оборони кордону з Білоруссю. Будівлю Волинської ОДА охороняють силовики.

Міжвідомча нарада триватиме щонайменше декілька годин. На ній очільники областей, які межують з Білоруссю, обговорять захист кордонів від мігрантів.

Нагадаємо Ситуація з мігрантами в Білорусі: Данілов проведе нараду в Луцьку

Силовики оточили будівлю

На нараді присутні керівники міністерств, відомств, правоохоронних органів та військових формувань, а також голови ОДА Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської та Чернігівської областей.

Будівлю ОДА оточили правоохоронці й нікого туди не пускають.



Засідання РНБО в Луцьку / Фото Волинської ОДА

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