Ігнат розповів, чому Україна не може будувати сучасні літаки

На фоні успішного збиття ЗСУ ворожих кораблів, російська пропаганда заговорила про створення нових літаків. У Повітряних силах ЗСУ відповіли на питання, чи може Україна будувати свої літаки.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону, чи може Україна разом з партнерами будувати повітряні судна, пише 24 Канал.

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Чи може Україна будувати літаки

Зробити літак це справа десятиліть і десятків-десятків мільярдів доларів лише на його розробку. Ми не можемо собі цього дозволити. Ми не зробили цього за часів незалежності й в перспективі це буде важко,

– пояснив Юрій Ігнат.

Речник Повітряних сил ЗСУ додав, що треба робити те, що ми можемо робити та вміємо добре. Зокрема, сьогодні розвивається безпілотна авіація.

"А майбутнє йде й, мабуть, скоро від пілотованої авіації у світі взагалі будуть відмовлятись", – зауважив речник Повітряних сил ЗСУ.

Україна має отримати F-16: останні новини

22 лютого 2024 року у Міноборони Данії запевнили, що Україна отримає перші літаки F-16 вже влітку. Зараз триває активна підготовка до цього процесу і виконання плану.

Вже наступного дня прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен сказала, що затримка постачання F-16 обумовлена ​​виключно технічними моментами. Посадовиця пояснила, що потрібна серйозна інфраструктура для обслуговування цих винищувачів і навчання пілотів для F-16 триває набагато довше та триваліше, ніж для будь-яких інших систем зброї чи літаків.

Згодом Юрій Ігнат пояснював, що на передачу винищувачів F-16 найближчим часом не варто чекати. Адже льотчики будуть готові орієнтовно за пів року. Окрім того, потрібна також інженерно-авіаційна служба та адаптація інфраструктури. Тож, терміни, коли F-16 передадуть Україні, теж можуть бути продовженими.

Росія протягом 17 – 27 лютого 2024 року втратила 10 літаків – сім Су-34, два Су-350, один А-50. Їх збили Збройні Сили України. Втрати ворога становлять 880 мільйонів доларів.