Поставлено жирний хрест, – Андрющенко пояснив, чому росіяни не збудують залізницю у Маріуполі

Ще восени 2023 року росіяни вирішили збудувати залізницю, яка б з'єднувала Донецьку область з Ростовом-на-Дону. Це мало б суттєво покращити їхню логістику. Однак щось пішло не за планом.

Запуск залізниці з Маріуполя стало б справжнім викликом для українських військовим. Однак проблему вирішили "рубати в корені". Детальніше про зірвані плани росіян 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Що завадить росіянам побудувати залізницю

Днями в районі базування інженерних підрозділів окупантів у селі Гранітне відбулася "бавовна". Залізничне сполучення, у яке було влучання, з'єднувало між собою захоплені Маріуполь, Волноваху, Донецьк. Росіяни мали на меті з'єднати ці тимчасово окуповані території з Ростовом-на-Дону.

Цим шляхом окупанти ще не користувалися. А після удару вже й не будуть.

Це насправді повторний "прильот" протягом січня. Він поставив жирний хрест, і на 2024 рік можна забути про будівництво залізниці, яке мало з'єднати Маріуполь з Ростовом-на-Дону через всі окуповані території. Це як була "волога" мрія росіян, так нею і залишиться,

– наголосив Петро Андрющенко.

6 січня ЗСУ влучили у напівпобудований залізничний міст, цистерни з паливом та інженерний транспорт в районі села Гранітне. Міст будували через річку Кальміус. Вже тоді удар поставив під загрозу плани будівництва залізниці, яка б з'єднувала окуповані території України з російськими містами.

Власне, росіяни були дуже близькими до запуску моста. Його залишалося лише трохи добудувати, однак Сили оборони стали на заваді цьому.

Яку альтернативу можуть обрати росіяни

Оскільки ситуація з логістикою для окупантів погіршилась, так і не покращившись, вони почали шукати інші шляхи перевезення техніки.

Від росіян пішли заклики відновити логістику, яку вони ще глобально не використовували. Мовиться про Маріупольський порт. Її не використовували, тому що перша спроба створити на території порту склад з технікою, закінчилася "бавовною". Після того росіяни не ризикували,

– зауважив Андрющенко.

Після невдалої спроби Маріупольський порт фактично віддали в приватне користування Марата Хуснулліна – віцепрем'єра Росії. Він також є заступником голови уряду Росії з питань будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку.

"Якщо почнуть заводити в море судна з боєприпасами та технікою, то нічого доброго в цьому не буде. Це справді допоможе відновити їм логістику. Але це великий ризик для росіян", – додав заступник мера Маріуполя.

За словами Андрющенка, якщо окупанти таки почнуть використовувати Маріупольський порт, це покаже їхню безвихідь. Водночас для фронту з українського боку це може ускладнити ситуацію.

Накопичення резервів триває

Варто також додати, що інші логістичні шляхи для росіян працюють стабільно. Зокрема, за останні два тижні спостерігали збільшення резервів на північному заході Маріупольського району, а також у Волноваському районі, ближче до Вугледару.

Там накопичено досить багато усього. Ще два тижні тому ми називали цифру 10 тисяч. Я впевнений, що зараз ця цифра є більшою,

– зазначив Андрющенко.

Зараз глобальний рух техніки в той бік зупинився. Останні кілька днів відбуваються певні пересування містом у бік Бердянська. Хоч зараз накопичення та створення нових резервних угруповань стало на паузу, воно, найімовірніше, продовжиться.

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