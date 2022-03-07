Будуть консультації, конкретних результатів поки нема, – Подоляк про питання миру в Україні

Після третього раунду переговорів України з Росією немає конкретних результатів щодо досягнення миру і закінчення бойових дій. Консультації триватимуть.

Про це повідомив представник української делегації у переговорах з Росією Михайло Подоляк.

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"З точки зору ключового політичного блоку, в який входить і припинення вогню, і перемир’я, і взагалі закінчення бойових дій – інтенсивні консультації будуть продовжені. На сьогодні результатів, які суттєво покращують ситуацію, нема. Проте консультації будуть продовжені, і ми отримаємо результат", – розповів Подоляк.

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Водночас український переговірник відзначив деякі позитивні результати у питанні гуманітарних коридорів.

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Перший тур перемовин відбувся 28 лютого. Представник української делегації Михайло Подоляк пояснив, що тоді знайшли точки, за якими можна шукати спільні позиції. А делегації поїхали до столиць для подальших консультацій.

Другий раунд пройшов 3 березня. Цього разу, за словами Подоляка, потрібних Україні результатів не досягли. Узгодили лише рішення щодо організації гуманітарних коридорів. Однак на практиці ці домовленості не діяли: кілька днів поспіль окупанти обстрілюють "зелені коридори" із найкритичніших міст.

Українська делегація складається з представників Офісу Президента та Міністерства закордонних справ.

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