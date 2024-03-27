Мобілізація з 18 років: Комітет Ради відхилив пропозиції

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони відхилив пропозиції стосовно впровадження можливості мобілізації осіб, які досягли повноліття. Про це заявив нардпек Федір Веніславський.

Новий законопроєкт про мобілізацію досі перебуває на стадії опрацювання правок. Останнім часом у мережі точилися палкі дискусії стосовно чуток про мобілізацію 18-річних. Однак наразі стало відомо, що цього не станеться.

Дивіться також Залишена повістка у дверях: юрист пояснив, чи можна її ігнорувати

Пропозицію відхилили

Федір Веніславський розповів, що Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки й оборони відхилив пропозиції, за якими люди від 18 років не могли обирати час проходження базового військового вишколу, і в такий спосіб могли б бути мобілізовані.

За його словами, комітет відхилив пропозиції щодо проходження базової військової служби молодими людьми у віці від 18 до 24 років за їхнім вибором протягом будь-якого часу, крім часу воєнного стану.

Посадовець пояснив, що у разі ухвалення цієї пропозиції, молоді люди віком від 18 років після проходження базової військової служби набули б статусу військовозобов'язаних і могли бути мобілізовані до ЗСУ під час воєнного стану.

Однак наразі пропонують дещо інший варіант. Згідно з ним особа у віці від 18 до 24 років самостійно обирає, коли їй пройти цю базову службу. Йдеться про будь-який із цих років свого життя.

Як зауважив нардеп, якщо людина свідомо пішла на базову військову службу у 18 – 19 років, то після її проходження вона стає військовозобов'язаною і може бути мобілізована.

Якщо ж людина добровільно не пішла до 24 років на цю службу, то її призивають і направляють примусово на базову військову службу, і до 25 років вона стає військовозобов'язаною.

Заяву щодо мобілізації 18-річних спростували й раніше