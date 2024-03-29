Мобілізація 500 тисяч осіб: Сирський відповів, чи є така необхідність

Україна продовжує переглядати свою стратегію мобілізації. Зокрема, наразі зменшується потреба у 500 тисячах новобранців.

Нові дані, отримані після аналізу внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу, показують, що країна може обійтися меншою кількістю людей для забезпечення обороноздатності. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Дивіться також Новий законопроєкт, бронювання та відстрочки: якою буде мобілізація у квітні

Що розповів Сирський

Після перегляду наших внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу Збройних сил ця цифра була суттєво зменшена. Ми очікуємо, що у нас буде достатньо людей, здатних захищати Батьківщину. Йдеться не лише про мобілізованих, але й про добровольців,

– зазначив головнокомандувач.

Водночас він підкреслює, що важливо враховувати фізичні та психологічні потреби військовослужбовців, особливо тих, хто брав участь у бойових діях. Такі особи потребують відпочинку та лікування, перш ніж знову відправлятися на фронт.

Крім того, ведеться перегляд чисельності частин, які не беруть участь у бойових діях, з метою оптимізації їх діяльності та направлення військовослужбовців до бойових підрозділів.

"Але й при цьому необхідно утримуватися від крайнощів. У всіх арміях світу є особовий склад, який не бере участі у бойових діях, але забезпечує бойові підрозділи. Це не менш важлива частина роботи. Та війна, яку ми вимушені вести проти російських загарбників, – це війна на виснаження, війна логістики", – додав Сирський.

Головнокомандувач також зауважив той факт, що новобранці, які прибувають до війська за мобілізацією, спочатку проходять навчання відповідно до сучасних вимог, що дозволяє забезпечити їхню готовність до бойових дій.

Мобілізація в Україні: останні новини