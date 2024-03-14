Битимуть по військових цілях протягом 1,5 години: РДК звернувся до жителів Курщини та Бєлгодщини

Російський добровольчий корпус звернувся до мешканців Курської та Бєлгородської області. Людей закликали евакуюватись, адже РДК стрілятиме по військових об'єктах протягом 1,5 години після звернення.

Російський добровольчий корпус пояснив, що вони відкриватимуть вогонь у відповідь на те, що Росія щодня масовано обстрілює мирні українські міста та села, вбиває мирних мешканців. Зокрема, через російські обстріли в Україні гинуть жінки, діти, літні люди, пише 24 Канал.

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Що відомо про нову заяву РДК

Ми знову звертаємось до мешканців Курщини та Білгородчини! Ваше керівництво не вжило жодних заходів для вашого захисту чи евакуації, а обстріл мирних міст і сіл України триває, як і раніше! Ми змушені відкрити вогонь у відповідь по військових об'єктах у прикордонних регіонах! Негайно евакуюйтеся!

– заявили в РДК.

Заява РДК до мешканців Курщини та Бєлгородщини: дивіться відео

У Російському добровольчому корпусі також розповіли, що вони попереджали керівництво Бєлгородської та Курської областей, проте влада проігнорувала попередження.

Ніяких заходів щодо евакуації мирного населення Бєлгородщини та Курщини зроблено не було,

– заявили в РДК.

Саме тому вони закликали мешканців Бєлгородської та Курської області покинути ці регіони, всі великі населені пункти.

У РДК пояснили орієнтовно об 9:14 14 березня, що вогонь по військових цілях відкриють протягом 1,5 години після звернення.

Вже о 10:34 14 березня Російський добровольчий корпус заявив: "Всім жителям Курської та Брянської області, які не встигають чи не мають можливості евакуюватися, негайно пройти до укриття!".

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Коротко про дії російських добровольців