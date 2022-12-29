У поліції розповіли, що чекає на порушників комендантської години на Новий рік

Попри те, що до Нового року залишилися лічені дні, в Україні війна не зупиниться на святкування. А тому воєнний стан, а разом з ним й відповідні обмеження по всіх регіонах України будуть діяти й надалі.

Зокрема у новорічну ніч, як й у будь-яку іншу, громадянам та гостям України заборонено знаходитися на вулиці у комендантську годину, а також використовувати піротехнічні засоби. Про це розповів у бліцінтерв’ю голова Нацполіції України Ігор Клименко.

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Що очікує на порушників комендантської години

За словами Ігоря Клименко, комендантську годину встановлюють військові адміністрації і її тривалість встановлена у кожному регіоні окремо в залежності від оперативної обстановки. А тому й дотримуватися її потрібно попри святкові дні.

У країні – воєнний стан, який передбачає низку обмежень. Люди мають це розуміти. Про які святкування у публічних місцях в комендантську годину в принципі може йти мова?

– підкреслив голова Нацполіції України.

Відтак правоохоронці у новорічну ніч працюватимуть по звичній схемі. Тож якщо люди порушуватимуть вимоги воєнного стану, їх може зупинити патруль для перевірки особи. Саме тому необхідно мати з собою документи, що посвідчують особу. Якщо ж їх не буде – порушника можуть забрати до відділку для встановлення особи.

Також при потребі поліцейські можуть провести поверхневий огляд громадян та їхніх автомобілів. І якщо в процесі перевірки виявиться, що людина підозрюється в незаконній діяльності і є законні підстави, то її можуть і затримати.

Чи хотілося б там (у відділку – 24 канал) опинитися у новорічну ніч? Не думаю. Повірте, і нам би цього не хотілося. Але поліція зобов’язана перевірити тих, хто порушує комендантську годину. Тому, якщо спростити, то якщо ви законослухняний громадянин/громадянка з документами і вирішив прогулятися у комендантську годину, то вас можуть перевірити та відпустити з попередженням. Якщо ж немає документів або є обґрунтовані сумніви щодо ваших намірів, то є ризик новорічну ніч провести у підрозділі поліції,

– сказав Ігор Клименко.

Заборонено також використовувати піротехнічні засоби

Голова Нацполіції України також наголосив, що окрім дотримання комендантської години заборонено також продавати та використовувати піротехніку. Порушення цієї заборони викличе миттєву та сувору відповідальність.

Так, відповідальність за порушення заборони передбачена у Кодексі України про адміністративні правопорушення та Кримінальному кодексі. І тягне вона за собою покарання у вигляді:

штрафу у декілька сотень гривень,

арешту і обмеження волі, якщо кваліфікують як злочин (хуліганство).

Тут першочергово справа не просто у порушенні заборони, а в тому, як люди можуть сприйняти ці салюти та петарди. Піротехніка зараз – це не про святкування. Це нагадування про вибухи. Мільйонам людей в Україні й без того психологічно складно переживати війну. Тому закликаю подумати про цих громадян і обійтися без піротехніки. Після Перемоги будемо запускати салюти разом,

– наголосив Клименко.

Новий рік та воєнний стан