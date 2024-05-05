Повернення чоловіків з-за кордону: в німецькому Гессені підтримують допомогу Україні

Голова МЗС федеральної землі Гессен заявив, що земельні уряди повинні допомогти Україні з поверненням чоловіків призовного віку, які виїхали за кордон після повномасштабного вторгнення Росії.

Про це Роман Посек заявив у репортажі телеканалу ARD. Посадовець переконаний, що Німеччина повинна допомогти Україні.

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"Важливо підтримати обороноздатність України"

Голова МВС Гессену вважає, що Німеччина повинна допомогти Україні з набором до війська.

Це також може включати нашу допомогу в тому, щоб Україна могла покластися на людей, які втекли за кордон, але яких можна використати у війні,

– підкреслив посадовець.

Також додав, що важливо підтримати обороноздатність України. Водночас сказав, що треба зберегти за Німеччиною статус безпечного прихистку для біженців.

Говорячи про те, як саме Берлін може сприяти поверненню українців, Роман Посек відкинув можливість отримати заміну документів.

Я налаштований скептично, бо не бачу, що для цього є відповідні умови. Україна не є нелегітимною державою,

– підкреслив очільник МВС.

До речі, за даними ЗМІ, федеральні землі та Федеральне МВС Німеччини 7 травня обговорять, як з цим боротися. Згідно зі звітом, кілька штатів підтвердили, що шукають загальнонаціональне рішення.

Коротка довідка. З 23 квітня консульства України за кордоном призупинили надання послуг українським чоловікам призовного віку. Очільник МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед Батьківщиною.