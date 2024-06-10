Чи будуть повістки й направлення на ВЛК у Резерв+: Веніславський дав остаточну відповідь

З 18 червня застосунок Резерв+ матиме повну юридичну силу, адже вийде з тестового режиму. Втім, електронних повісток й направлення на військово-лікарську комісію в додатку не буде.

Про це в інтерв'ю заявив член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський. Водночас у Міноборони напередодні, 9 червня, заявляли, що у застосунку Резерв+ можуть ввести повістки на військово-лікарську комісію для "обмежено придатних".

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Веніславський розповів, чи будуть повістки в Резерв+

Веніславський наголосив, що питання електронних повісток розглядали ще під час роботи над новим законопроєктом про мобілізацію. Тоді було ухвалено рішення, що їх вводити не будуть.

Це питання ми обговорювали й дуже дискутували над ним під час роботи над законопроєктом про мобілізацію. І кінцева позиція була консенсусна – електронних повісток через електронні кабінети не буде,

– пояснив Веніславський.

Він також додав, що у законі про мобілізацію не регламентували можливість направлення через електронний кабінет будь-яких повідомлень чи направлень на ВЛК. Тому, як наголосив Веніславський, з погляду закону направляти на ВЛК через електронні засоби комунікації не можна.

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Застосунок Резерв+: останні новини

З 18 червня у застосунку Резерв+ з'явиться QR-код, який надасть повної юридичної сили електронному військово-обліковому документу, в тому числі – для перетину кордону. Окрім того, електронний військовий документ буде визнаватися всіма органами влади.

Станом на 9 червня свої військово-облікові дані у застосунку Резерв+ оновили 1,6 мільйона військовозобов'язаних, призовників і резервістів. Понад 200 тисяч з них – жінки.

Військовозобов'язаним, які оновили свої військово-облікові дані в застосунку Резерв+, на вулиці можуть видати повістку. Втім, вона буде не для уточнення даних, а для проходження військово-лікарської комісії. юристка Катерина Аніщенко наголосила, що такі дії є цілком законними.

У застосунок Резерв+ також планують додати функцію онлайн-ректрутингу. Це дозволить військовозобов'язаним українцям переглядати вакансії й подавати заявку.