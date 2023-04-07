Є політична позиція, – у Мінцифри роз'яснили, чи планують надсилати повістки через Дію

Дія – це не сервіс роздачі військових повісток. Щоправда, через застосунок приходять судові повістки, тобто повідомлення про справи у судах.

Є визначені нормативами способи, якими доставляються повістки. Про це розповів керівник з розвитку електронних послуг в Мінцифрі Мстислав Банік.

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Ні, повістки не будуть приходити. Політична позиція, що Дія – це не сервіс роздачі повісток,

– наголосив Банік.

Банік також роз'яснив, звідки з'явились такі припущення. У Дії приходять судові сповіщення. Цю функцію запустили разом з державною судовою адміністрацією. Річ у тім, що в застосунку дешевше доставити сповіщення, це економить гроші державі.

Посадовець додав, що термін "судові повістки" спричинив ефект "зіпсованого телефону".

Військовий квиток у Дії

Згідно з постановою Кабміну, у Дії мав би з'явитися електронний військовий квиток. Очільник Мінцифри Михайло Федоров розповів, що Мінцифри та Міноборони пропрацьовують цифрове посвідчення і можливість отримувати сервіси онлайн для ветеранів.

Однак міністр ще раз наголосив, запроваджувати нові сервіси у Дії, аби відправляти повістки, не планують. Ба більше, за словами Федорова, також наразі не працюють над цифровим військовим квитком для українців призовного віку.