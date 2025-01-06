Зеленський відповів, чи будуть Росія та Україна знову дружити
Колись Росія обов'язково проситиме вибачення перед українцями за війну, яку вона розпочала проти нашої країни. Президент України Володимир Зеленський відповів, чи настане день, коли українці пробачать росіянам та будуть дружити з ними.
Це український лідер заявив у інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману, передає 24 Канал. За його словами, після кожної страшної війни одне покоління, одна країна визнає, що була агресором.
Читайте також Буде в як у Бучі та Сирії: Зеленський назвав мету Путіна щодо країн колишнього СРСР
"Мені здається, що історія на усе це давно відповіла. Я не знаю, як буде у нас, це буде у майбутньому. Після кожної страшної війни одне покоління, одна країна визнає, що була агресором. І вона розуміє, що це неможливо пробачити", – зазначив він.
Зеленський навів приклад Німеччини. Гітлерівський режим розпочав Другу світову війну. Держава повністю визнала свою провину, засудила злочинців та виплатила репарації. Німеччина досі просить вибачення та "не шукає компромісу в історії".
Коли це все робиться і визнається, то люди в будь-якому випадку знаходять між собою відносини. Росія буде просити вибачення, буде. Це прийде, бо вони винні. І як я казав, винні різні – і ті, хто брали участь, і ті, хто мовчали. Бо мовчання – це також брати участь, на мою думку,
– додав президент.
Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що перші переговори про закінчення війни будуть з новообраним президентом Дональдом Трампом. Лише після цього можливі переговори з росіянами.