Раніше вже проводили такі рейди. Проте 28 липня повідомили, що відтепер будуть значно частіше перевіряти дотримання протиепідемічних правил.
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Працюватиме не тільки поліція
Детально про це розповів заступник міського голови з питань забезпечення життєдіяльності міста Андрій Руденко, За його словами, контроль дотримання карантинних норм здійснюють правоохоронці. Також до цього залучили представників міськради Харкова та Держпродспоживслужби.
Працюватимуть кожен день в години пік, щоб зупиняти недобросовісних пасажирів, які поводяться некоректно стосовно інших,
– зазначив чиновник.
Він також додав, що люди забули, що місто пережило кілька місяців тому. За словами Руденка, все залежить від того, наскільки ми дисципліновані і як дотримуємося правил.
Яке каратимуть за відсутність маски
У міськраді нагадали, що існує штраф за порушення маскового режиму. Для громадян він становить 170 гривень. Якщо протиепідемічні заходи ігноруються суб’єктом господарювання, то його представники можуть заплатити від 425 гривень.