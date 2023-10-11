США зможуть підтримувати одночасно Україну та Ізраїль: наразі готується пакет допомоги Києву

США готуються надати Києву додатковий пакет військової допомоги. Тим часом Джейк Салліван переконує, що Штати зможуть одночасно підтримувати Україну та Ізраїль.

Видання "Голос Америки" з посиланням на американського чиновника заявило, що США готуються надати до 200 мільйонів доларів додаткової військової допомоги Україні.

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За словами американського чиновника, про пакет нової допомоги оголосять вже у середу 11 жовтня. Він також розповів, що саме входитиме в новий пакет допомоги.

Що США планують надати Україні

зброю для протиповітряної оборони, зокрема, ракети AIM-9 Sidewinder,

артилерійські боєприпаси для систем HIMARS,

протитанкові ракети TOW,

снаряди 155 і 105 міліметрів,

боєприпаси для стрілецької зброї,

підривні боєприпаси для подолання російських ліній оборони,

засоби для протидії безпілотникам,

засоби радіоелектронної боротьби.

У випадку ухвалення це буде 48 пакет допомоги від США для України.

США обіцяють одночасно підтримувати Україну та Ізраїль

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван відкинув побоювання про те, що Штати не зможуть підтримувати Україну через загострення конфлікту в Ізраїлі. За його словами, Вашингтон зможе одночасно підтримувати і Україну, і Ізраїль.

Ми рішуче відкидаємо думку про те, що Сполучені Штати Америки не можуть одночасно підтримувати волелюбний народ України і підтримувати державу Ізраїль. Ми віримо, що у нас є ресурси, інструменти та потенціал, щоб ефективно це робити,

– сказав Салліван.

Він підтвердив інформацію про те, що адміністрація президента Джо Байдена скоро подасть на затвердження Конгресу пакет допомоги Україні й пакет допомоги Ізраїлю. Однак він не уточнив, чи це буде об'єднаний запит і яку саме форму він матиме.

На додачу Салліван наголосив, що допомога Україні зараз є в інтересах США і вимагає набагато менше ресурсів, ніж могло б бути, якби Росія потенційно змогла перемогти Україну і поширити свою агресію на інші країни в Європі.