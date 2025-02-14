В ОП прокоментували санкції проти Порошенка і "підготовку до виборів"

РНБО запровадила санкції проти колишнього президента України Петра Порошенка, після чого з'явилась інформація, що, буцімто, це свідчить про "підготовку до виборів" в Україні. Однак ці події не пов'язані.

Радник голови ОП розповів 24 Каналу, що вибори в Україні є неможливими. Тим часом введення санкцій є абсолютно аргументованим рішенням.

Дивіться також Плану не буде, – у Зеленського сказали, що спецпредставник Трампа презентує в Мюнхені

Що кажуть в ОП

Спецпредставник в питаннях України та Росії Кіт Келлог заявив, що вибори є "ознакою здорової демократії". Хоча потім він спростував заяву, зазначивши, що зараз проведення виборів суперечило б Конституції нашої країни, навколо цієї теми виникло багато спекуляцій.

Радник голови ОП зауважив, що він не бачить "підготовки до виборів", адже їх проведення є неможливим. Крім того, вибори не зможуть розв'язати питання війни.

Як можна проводити вибори в країні, яку щодня обстрілюють? Зробити безпечний контур неможливо. Неможливо і забезпечити право бути обраним чи обирати,

– наголосив він.

Щодо санкцій РНБО проти Порошенка, Подоляк зазначив, що у списку є ще кілька українських бізнесменів та депутатів, а саме Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Костянтин Жеваго та Віктор Медведчук.

До речі, Володимир Зеленський пояснив, що санкції запровадили через виведення мільярдів гривень під час війни. Президент України додав, що ці санкції не будуть останніми.

Щодо виборів, Зеленський пояснив, що цю тему активно порушують саме росіяни, Кремль хоче бачити в Києві свою людину.