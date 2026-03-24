Ворог гатив по енергетиці: в Укренерго сказали, чи вимикатимуть світло 25 березня
- 24 березня російські війська завдали масованого удару по Україні, включаючи об'єкти енергетичної інфраструктури.
- Укренерго повідомили, що 25 березня графіки відключень електроенергії не застосовуватимуться, але закликали користуватись потужними електроприладами лише з 10:00 до 15:00.
Ворожі війська 24 березня завдали масованого удару по Україні, зокрема по об'єктах енергетичної інфраструктури. Втім у середу, 25 березня, графіки відключень у регіонах не застосовуватимуться.
Про це повідомили в Укренерго.
Чи вимикатимуть світло 25 березня?
Уночі та вдень 24 березня російські війська атакували українські міста ударними безпілотниками та ракетами різних типів. Ворог цілив як у цивільні об'єкти, так і у об'єкти критичної інфраструктури, зокрема енергетичної.
Удару зазнали Вінниця, Тернопіль, Львів, Дніпро, Запоріжжя, Полтава, Хмельницький, Житомир та Івано-Франківськ.
Втім, в Укренерго повідомили, що навіть попри обстріл заходів з обмеження споживання електроенергії не прогнозується. Водночас там закликали користуватись потужними електроприладами лише у денні години – з 10:00 до 15:00.
Що відомо про наслідки атаки на Україну 24 березня?
У Дніпрі внаслідок атака по багатоповерхівці троє поранених. Будівлю частково пошкоджено. Згодом кількість постраждалих зросла до 12. Стільки ж осіб постраждало він атаки Росії на Запоріжжя.
Ворожі дрони поцілили у три райони Львова. В центрі міста влучання відбулось у спадщину ЮНЕСКО. На Сихові пошкоджено житловий будинок, а на вулиці Бандери зафіксовано падіння уламків від російського БпЛА. Кількість постраждалих зросла до 23 осіб.
У Вінниці ворог атакував центральний район міста – 11 осіб поранено, одна людина загинула.
В Івано-Франківську безпілотник влучив у районі пологових будинків. Будівлі пошкоджено, є постраждалі та загиблі.
Також вибухи чули у Тернополі. Там ворожий БпЛА поцілив в одну з адміністративних будівель й зачепив педіатричне відділення міської лікарні.