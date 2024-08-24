Чи будуть вимикати світло 25 серпня: в Укренерго зробили заяву

Через цинічні російські атаки на енергетичні об'єкти в Україні почали діяти графіки відключення світла. Втім, чи будуть вимикати електроенергію 25 серпня – відповіли в Укренерго.

Там наголосили, що українці повинні ощадливо споживати електроенергію. Ба більше, потужними електроприладами рекомендують користуватися лише в деякі години.

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Чи вимикатимуть світло 25 серпня

В Укренерго повідомили, що у неділю, 25 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозуються. Відтак, світло вимикати не будуть.

Якщо ситуація зміниться, то про застосування відключень повідомлять додатково. Водночас українців закликали користуватися потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00.



Чи будуть відключення 25 серпня / Інфографіка Укренерго

Варто додати, що відключень вдається уникати, оскільки з ремонту вийшов ще один енергоблок. Так, українська енергосистема отримала додаткові 1000 мегават потужностей. Міністр енергетики Герман Галущенко раніше повідомляв, що підключення енергоблока допоможе збалансувати енергосистему країни та уникнути обмежень електроенергії.

На скасування відключень світла також вплинуло й зниження температури, а отже – зменшення споживання електроенергії. Ба більше, в енергосистемі виник профіцит, тому для збалансування Україна почала експорт електроенергії.