Довга і складна справа, – Зеленський про необхідність віялових відключень світла

Окупанти атакують енергетичну інфраструктуру України. Громадянам потрібно економити електроенергію, щоб не було примусових відключень електропостачання.

Володимир Зеленський 23 жовтня традиційно звернувся до громадян України. Зокрема, він розповів про віялові відключення світла, заощадження електроенергії та роботу енергетиків.

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Відновлення енергоінфраструктури – це складна справа

Зеленський ​подякую "кожному та кожній", хто працює над відновленням української енергосистеми. У багатьох оселях уже є стабільний струм, однак в певних регіонах доводиться застосовувати віялові відключення.

​Звичайно, у багатьох містах і районах нашим енергокомпаніям доводиться застосовувати графіки стабілізаційних відключень. ​Це робиться для того, щоб у всіх наших людей був доступ до енергії – в умовах, коли її виробництво неможливе у достатньому обсязі,

– сказав президент.

Також він зазначив, що відновлення зруйнованих терористами енергооб'єктів – це довга та складна справа. цей процес не такий простий, як видається на перший погляд. Однак глава держави пообіцяв, що "з часом" спеціалісти полагодять усі електромережі та станції.

Варте уваги – повне звернення президента 23 жовтня: дивіться відео з телеграм-каналу Зеленського

Ситуація на деокупованих територіях

Особливо важко регіонам, які перебували в російській окупації до недавнього часу, але там посилено відновлюють енергоінфраструктуру. Президент констатував, що за 23 жовтня вдалось:

повернути газ у двох районах Харківської області – це 346 абонентів;

у Вовчанськ ​провести електрику 750 абонентами;

дати світло 300 сім'ям в Ізюмі.​

Потрібно свідомо споживати електрику

​Зеленський вкотре наголосив, що слід дуже свідомо споживати електрику. Важливо, не забувати обмежувати використання непотрібної та енергозатратної техніки.

​Окремо хочу звернутися до очільників громад і мерів наших міст: будь ласка, слідкуйте, щоб енергія не витрачалась даремно. Нині точно не час для яскравих вітрин та вивісок. Потрібно дуже ощадливо ставитися до енергоспоживання в публічному просторі,

– повідомив Зеленський.



Як ефективно економити електроспоживання / Інфографіка 24 каналу

Нагадаємо також, що міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що окупанти зруйнували 90% вітрової енергетики України. В нашої держави були масштабні плани щодо збільшення частки зеленої енергетики, однак росіяни стали цьому на заваді.