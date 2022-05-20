Будуємо бетонні блоки, – мер Житомира анонсував укріплення кордону з Білоруссю

Житомирська область створює оборонні споруди на кордоні з Білоруссю. Тепер у ворога не буде більше шансу зайти на територію Житомирщини, як це було у лютому.

Про це вчора повідомив міський голова Житомира у своєму зверненні на сторінці у фейсбуці. Він розповів, що 19 травня відбувся об'їзд позицій батальйонів територіальної оборони Житомирської області, які знаходяться на кордоні з Білоруссю.

"Такого задоволення від спілкування з нашими хлопцями я давно не отримував. Вони всі дуже сильно заряджені, вони неймовірні", – поділився Сухомлин.

Він також зауважив, що у лавах оборони нашої країни стоять судді, професори, кандидати наук, вихователі та інші. Мер Житомира захоплюється духом українців, які просто беруть зброю в руки і йдуть захищати свою країну від злого ворога.